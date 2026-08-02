Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилди

·0·Техно
Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилди

Германиянинг Раймон компанияси ўзининг энг илғор ишланмаларидан бири бўлган Тарок Ultra тоғ электродворсипедини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур транспорт воситасининг асосий ўзига хос жиҳати ундаги DJI Авинох M2S инновацион юритма тизими бўлиб, у юқори унумдорлик ва ишончлиликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел аллақачон Европа бозорида буюртмалар учун очиқ бўлиб, унинг нархи 8000 еврони ташкил этади. Юқори нарх қурилманинг техник имкониятлари ва қўлланилган замонавий материаллар билан изоҳланади, бу эса уни профессионал велосипедчилар ҳамда экстремал спорт ихлосмандлари учун жозибали танловга айлантиради.

Техник имкониятлар ва қувват

Электромотор таъсирчан кўрсаткичларни намойиш этади: у 150 Н·м гача айланиш моментини ҳамда 1500 В чўққи қувватини тақдим этади. Бу кўрсаткич тахминан 2 от кучига тенг бўлиб, тоғ шароитида тик нишабларни енгиб ўтишда муҳим устунлик беради.

Двигател қуввати 700 В·соат сиғимга эга аккумулятор томонидан таъминланади. Батарея тўғридан-тўғри енгил ва мустаҳкам углерод толали (карбон) рамага интеграция қилинган бўлиб, уни тезкор чиқариб олиш назарда тутилмаган. Бу ечим конструкциянинг умумий қаттиқлиги ва мустаҳкамлигини сезиларли даражада оширган.

Конструкция ва жиҳозланиш

Кучли мотор ва салмоқли аккумуляторга қарамай, Раймон Тарок Ultra модели атиги 22 килограмм оғирликни ташкил этади. Велосипеднинг осма тизими энг оғир йўлсизлик шароитларига мўлжалланган бўлиб, у фойдаланувчига юқори даражадаги қулайлик ва бошқарув аниқлигини беради.

Транспорт воситасининг олд қисмида 160 мм юриш масофасига эга РоккШох Лйрик Селект+ вилкаси ўрнатилган бўлса, орқа қисмда 150 мм юришли РоккШох Супер Делухе амортизатори ишлайди. Тезликларни ўзгартириш учун 12 поғонали СRAM узатмалар тизими масъул ҳисобланади.

Хавфсизликни таъминлаш мақсадида тўрт поршенли Магура Густав Элите гидравлик тормозлари қўлланилган. Ғилдираклар ҳажми турлича ёндашувда ясалган: олд ғилдирак 29 дюйм, орқа ғилдирак эса 27.5 дюйм ўлчамга эга. Харидорлар учун модел тўртта — С, М, Л ва ХЛ ўлчамдаги рамаларда таклиф этилади.

ЭлектродворсипедРаймонDJIВелосипедТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиCitiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиБугун, 00:29Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади