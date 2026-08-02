Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилди
Германиянинг Раймон компанияси ўзининг энг илғор ишланмаларидан бири бўлган Тарок Ultra тоғ электродворсипедини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур транспорт воситасининг асосий ўзига хос жиҳати ундаги DJI Авинох M2S инновацион юритма тизими бўлиб, у юқори унумдорлик ва ишончлиликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел аллақачон Европа бозорида буюртмалар учун очиқ бўлиб, унинг нархи 8000 еврони ташкил этади. Юқори нарх қурилманинг техник имкониятлари ва қўлланилган замонавий материаллар билан изоҳланади, бу эса уни профессионал велосипедчилар ҳамда экстремал спорт ихлосмандлари учун жозибали танловга айлантиради.
Техник имкониятлар ва қувватЭлектромотор таъсирчан кўрсаткичларни намойиш этади: у 150 Н·м гача айланиш моментини ҳамда 1500 В чўққи қувватини тақдим этади. Бу кўрсаткич тахминан 2 от кучига тенг бўлиб, тоғ шароитида тик нишабларни енгиб ўтишда муҳим устунлик беради.
Двигател қуввати 700 В·соат сиғимга эга аккумулятор томонидан таъминланади. Батарея тўғридан-тўғри енгил ва мустаҳкам углерод толали (карбон) рамага интеграция қилинган бўлиб, уни тезкор чиқариб олиш назарда тутилмаган. Бу ечим конструкциянинг умумий қаттиқлиги ва мустаҳкамлигини сезиларли даражада оширган.
Конструкция ва жиҳозланишКучли мотор ва салмоқли аккумуляторга қарамай, Раймон Тарок Ultra модели атиги 22 килограмм оғирликни ташкил этади. Велосипеднинг осма тизими энг оғир йўлсизлик шароитларига мўлжалланган бўлиб, у фойдаланувчига юқори даражадаги қулайлик ва бошқарув аниқлигини беради.
Транспорт воситасининг олд қисмида 160 мм юриш масофасига эга РоккШох Лйрик Селект+ вилкаси ўрнатилган бўлса, орқа қисмда 150 мм юришли РоккШох Супер Делухе амортизатори ишлайди. Тезликларни ўзгартириш учун 12 поғонали СRAM узатмалар тизими масъул ҳисобланади.
Хавфсизликни таъминлаш мақсадида тўрт поршенли Магура Густав Элите гидравлик тормозлари қўлланилган. Ғилдираклар ҳажми турлича ёндашувда ясалган: олд ғилдирак 29 дюйм, орқа ғилдирак эса 27.5 дюйм ўлчамга эга. Харидорлар учун модел тўртта — С, М, Л ва ХЛ ўлчамдаги рамаларда таклиф этилади.
…