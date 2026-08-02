Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этди

·0·Техно
Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этди

АҚШнинг Миннесота штатида фотосуратларни сунъий интеллект ёрдамида кийимсиз кўринишга келтирувчи иловаларни тақиқловчи қонун ўз кучида қолмоқда. НБК Невс хабарига кўра, федерал судя xAI компаниясининг ушбу чекловни вақтинча тўхтатиб қўлиш ҳақидаги даъвосини рад этган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ округ судяси Донован Франк ўз қарорида қонуннинг мазмунидан ташқари, xAI компанияси мурожаат қилган вақтга ҳам алоҳида эътибор қаратди. Судя таъкидлашича, компания вақтинчалик чеклов жорий этишни сўраб қонун имзоланганидан деярли уч ой ўтиб, яни ҳужжат кучга киришига атиги уч кун қолгандагина мурожаат қилган.

„Бундай кечикиш зарар даражаси фавқулодда ва шошилинч эмаслигидан далолат беради“, — деб ёзган судя ўз қарорида. Мазкур қарор xAI компаниясининг тақиққа қарши суд жараёни тўхтатилганини англатмайди, бироқ суд муҳокамалари давом этаётган вақтда ҳам қонун амалда бўлишини таъминлайди.

Қонун тафсилотлари ва xAI позицияси

xAI ўз даъвосида мазкур тақиқ Қўшма Штатларда илк бор қўлланилаётганини ва унинг қоидалари ўта кенг қамровли эканини таъкидлаган. Компания вакилларининг фикрича, худди шу мақсадларга эришиш учун анча юмшоқроқ муқобил чоралар мавжуд.

Эслатиб ўтамиз, йил бошида Илон Маскга тегишли Х ижтимоий тармоқда фойдаланувчилар xAI компаниясининг Grok чат-боти ёрдамида розиликсиз яратилган жинсий мазмундаги сохта суратларни тарқатиб юборган эди. Бу ҳолат жамоатчилик норозилигига сабаб бўлиб, қатор текширувлар ва чекловларга олиб келганди.

xAIСудСунъий интеллектМиннесотаИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиCitiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиБугун, 00:29Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади