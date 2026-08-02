Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этди
Лондоннинг Арсенал клуби мавсумолди тайёргарлик доирасидаги илк ўйинда Испаниянинг Жирона жамоасига қарши баҳс олиб борди ва 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. GOAL.com хабар беришича, мазкур учрашув Микел Артета шогирдлари учун ҳужумкор ўйин ва таркиб имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият бўлди ҳамда янги футболчиларнинг ҳаракатлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг энг асосий воқеаларидан бири 34 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган янги футболчи Кристос Тзолиснинг дебюти бўлди. Клуб Брюггедан келиб қўшилган грециялик вингер Микел Артетанинг тактик талабларига тезда мослаша олишини кўрсатиб қўйди. Унинг майдондаги фаоллиги ва юқори прессинг услуби жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширди.
Дебютантлар ва ёш иқтидорларнинг ёрқин ўйиниКристос Тзолис жамоанинг иккинчи голида муҳим рол ўйнади. Майдон марказида тўпни эгаллаб олган вингер рақиб жарима майдончаси яқинида ўткир зарба берди ва ҳимоячига теккан тўп дарвозадан жой олди. Бу гол янги футболчининг жамоа ўйинига тез сингиб кетаётганини яққол кўрсатиб берди.
Бироқ учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони 16 ёшли академия тарбияланувчиси Макс Доумен бўлди. У ўзининг етук ўйини билан мутахассисларни ҳам лол қолдирди. Ёш иқтидорли футболчи учрашув бошида маҳорат кўрсатиб, Кай Хаверсга қулай пас узатди ва ҳисоб очилишини таъминлади. Иккинчи бўлим бошида эса Арнау Мартинес Гирона сафида жавоб голларидан бирини киритганидан сўнг, Макс Доуменнинг ўзи чиройли гол уриб, устунликни тиклади.
Артета жамоасининг келажакдаги режалариЎйин давомида тажрибали футболчилар ҳам ўз имкониятларини кўрсатишди. Хусусан, Габриел Жезус Бен Уайтнинг узатмасидан кейин жарима майдончасида ҳушёрлик намойиш этиб, жамоасининг навбатдаги голига муаллифлик қилди. Бу гол ҳужумчининг келажаги борасидаги саволларга вақтинча бўлса-да нуқта қўйди.
Микел Артета учрашув давомида ёш академия вакиллари Марли Салмон, Андре Харриман-Аннус ва Седах ЎНил каби истиқболли футболчиларга ҳам имкон берди. Бу эса Арсенал клубининг захираси етарлича кучли эканини ва ёшларга доимий эътибор қаратилишини кўрсатди. Мавсумолди тайёргарликдаги бундай ишончли старт лондонликлар учун олдиндаги қийин мавсум олдидан муҳим руҳий устунлик беради.
…