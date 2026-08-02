Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этди

·0·Спорт
Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этди

Лондоннинг Арсенал клуби мавсумолди тайёргарлик доирасидаги илк ўйинда Испаниянинг Жирона жамоасига қарши баҳс олиб борди ва 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. GOAL.com хабар беришича, мазкур учрашув Микел Артета шогирдлари учун ҳужумкор ўйин ва таркиб имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият бўлди ҳамда янги футболчиларнинг ҳаракатлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг асосий воқеаларидан бири 34 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган янги футболчи Кристос Тзолиснинг дебюти бўлди. Клуб Брюггедан келиб қўшилган грециялик вингер Микел Артетанинг тактик талабларига тезда мослаша олишини кўрсатиб қўйди. Унинг майдондаги фаоллиги ва юқори прессинг услуби жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширди.

Дебютантлар ва ёш иқтидорларнинг ёрқин ўйини

Кристос Тзолис жамоанинг иккинчи голида муҳим рол ўйнади. Майдон марказида тўпни эгаллаб олган вингер рақиб жарима майдончаси яқинида ўткир зарба берди ва ҳимоячига теккан тўп дарвозадан жой олди. Бу гол янги футболчининг жамоа ўйинига тез сингиб кетаётганини яққол кўрсатиб берди.

Бироқ учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони 16 ёшли академия тарбияланувчиси Макс Доумен бўлди. У ўзининг етук ўйини билан мутахассисларни ҳам лол қолдирди. Ёш иқтидорли футболчи учрашув бошида маҳорат кўрсатиб, Кай Хаверсга қулай пас узатди ва ҳисоб очилишини таъминлади. Иккинчи бўлим бошида эса Арнау Мартинес Гирона сафида жавоб голларидан бирини киритганидан сўнг, Макс Доуменнинг ўзи чиройли гол уриб, устунликни тиклади.

Артета жамоасининг келажакдаги режалари

Ўйин давомида тажрибали футболчилар ҳам ўз имкониятларини кўрсатишди. Хусусан, Габриел Жезус Бен Уайтнинг узатмасидан кейин жарима майдончасида ҳушёрлик намойиш этиб, жамоасининг навбатдаги голига муаллифлик қилди. Бу гол ҳужумчининг келажаги борасидаги саволларга вақтинча бўлса-да нуқта қўйди.

Микел Артета учрашув давомида ёш академия вакиллари Марли Салмон, Андре Харриман-Аннус ва Седах ЎНил каби истиқболли футболчиларга ҳам имкон берди. Бу эса Арсенал клубининг захираси етарлича кучли эканини ва ёшларга доимий эътибор қаратилишини кўрсатди. Мавсумолди тайёргарликдаги бундай ишончли старт лондонликлар учун олдиндаги қийин мавсум олдидан муҳим руҳий устунлик беради.

АрсеналЖиронаКристос ТзолисМакс ДоуменМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиРеал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиКеча, 23:32Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинРеал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинКеча, 22:54Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиРеал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиКеча, 22:32Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиЧелси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиКеча, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда