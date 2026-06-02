Дашлане пароллар менежери киберҳужумга учради: Фойдаланувчилар маълумотлари ўғирланди

·38·Техно
Дашлане пароллар менежери киберҳужумга учради: Фойдаланувчилар маълумотлари ўғирланди

Дашлане пароллар менежери дам олиш кунлари содир этилган киберҳужум натижасида бир неча ўнлаб мижозларнинг шифрланган маълумотлар омбори (ваулт) хакерлар қўлига ўтганини маълум қилди. Компания расмий сайтида эълон қилинган хабарга кўра, ҳужумчилар икки босқичли аутентификация (2ФА) тизимини четлаб ўтиб, тахминан 20 га яқин фойдаланувчи ҳисобига киришга муваффақ бўлишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хакерлар махсус автоматлаштирилган дастурлар ёрдамида паролларни танлаш (бруте-форсе) усулидан фойдаланиб, қисқа муддатли хавфсизлик кодларини тахмин қилишган. Натижада, улар танланган мижозларнинг шифрланган пароллари ва бошқа махфий маълумотлари сақланадиган нусхаларни юклаб олишган. Дашлане ўз тизимларининг тўлиқ бузиб кирилгани ҳақида далиллар йўқлигини, бироқ 2ФА ҳимояси қандай қилиб аниқ енгиб ўтилганини ҳали очиқламади.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, ўғирланган омборлар фойдаланувчининг асосий пароли (мастер пассворд)сиз ўқиб бўлмайдиган ҳолатда. Дашлане ушбу паролларни очиқ матн кўринишида сақламайди, бироқ оддий ва осон тахмин қилинадиган асосий паролларга эга фойдаланувчилар юқори хавф остида қолмоқда. Ҳозирда жабрланган 20 нафар мижоз ҳодиса ҳақида огоҳлантирилган.

Ушбу воқеа 2022-йилда ЛастПасс билан содир бўлган йирик маълумотлар сизиб чиқишини ёдга солмоқда. Ўшанда ҳам хакерлар шифрланган омборларни қўлга киритган ва заиф паролли ҳисобларни бузиб кириб, фойдаланувчиларнинг криптовалюта маблағларини ўғирлашган эди. Дашлане келгусида бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун хавфсизлик чораларини кучайтирганини таъкидламоқда.

ДашланеКиберхавфсизликПаролХакерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин