Астрономлар АБ Ауригае атрофидаги протопланетар диск айланишини илк бор кузатишди

·33·Техно
Астрономлар АБ Ауригае атрофидаги протопланетар диск айланишини илк бор кузатишди

Астрономлар илк бор АБ Ауригае ёш юлдузи атрофидаги протопланетар дискнинг айланишини бевосита кузатишга муваффақ бўлишди. Франция Миллий илмий тадқиқот маркази (КНRS) ва Бордо университети тадқиқотчилари томонидан олиб борилган ушбу ишда Чили ҳудудидаги ЭСО Европа жанубий обсерваториясининг "Жуда катта телескопи"га ўрнатилган СПҲEРE (Спектро-Polarиметрик Ҳигҳ-контраст Эхопланет РEсеарч) юқори контрастли инфрақизил асбобидан фойдаланилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Proтопланетар дисклар — бу ёш юлдузлар атрофидаги газ ва чангдан иборат айланувчи булутлар бўлиб, уларда сайёралар шаклланади. АБ Ауригае атрофидаги диск узоқ вақтдан бери бундай жараёнларни ўрганиш учун энг муҳим "лаборатория" ҳисобланади. Янги кузатувлар дискнинг умумий айланиши тортишиш қонунларига мос келишини тасдиқлади, бироқ айрим ҳудудларда модданинг ҳаракати кутилганидан фарқ қилиши аниқланди. Бундай аномалиялар шаклланиш жараёнидаги массив объектлар — протопланеталарнинг таъсири билан боғланмоқда.

СПҲEРE асбоби чанг зарраларининг инфрақизил нурланишини қайд этиш орқали диск тузилмасининг ҳаракатини кузатиш имконини берди. Бу маълумотлар Ҳуббле космик телескопи ва АЛМА (Атакама Ларге Миллиметер/субмиллиметер Аррай) ерусти радиотелескоплари томонидан аввалроқ олинган натижаларни тўлдиради. АБ Ауригае — тахминан 4–5 миллион ёшдаги ёш ўзгарувчан юлдуз бўлиб, у ҳозирда сайёралар тизими шаклланишининг дастлабки босқичида турибди.

Аввалги кузатувлар дискда камида битта шаклланаётган газ гиганти — АБ Ауригае б объекти мавжудлигини кўрсатган эди. У юлдуздан 93 астрономик бирлик масофада жойлашган ва массаси Юпитердан 9 баравар катта бўлиши мумкин. Ҳуббле телескопи йиллар давомида унинг орбита бўйлаб ҳаракатини кузатиб, объектнинг сайёра эканлигини тасдиқлади. Шунингдек, дискда бошқа сайёралар шаклланиши мумкин бўлган қўшимча зич ҳудудлар ва спирал тузилмалар ҳам аниқланган.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, СПҲEРE таҳлиллари модда фаол равишда тўпланаётган аккреция зоналарини ҳам очиб берди. Диск юзасидаги соялар ва бир жинсли бўлмаган ҳаракатлар яширин объектлар ёки зич чанг булутлари борлигидан далолат беради. Ушбу кашфиёт сайёралар тизими шаклланишининг классик моделларидан кўра мураккаброқ динамикага эга эканлигини исботламоқда.

КосмосАстрономияАБ АуригаеСПҲEРEҲуббле
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус