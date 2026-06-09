АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқда

·0·Техно
АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқда

АҚШ маъмурияти Huawei компаниясига қарши курашнинг янги босқичини бошлади. Бу сафар Вашингтон НАТО бўйича иттифоқчиларидан 5G тармоқларидаги Хитой ускуналарини алмаштириш учун мудофаа харажатларидан фойдаланишни талаб қилмоқда. Huawei ва ZTE каби технологик гигантлар узоқ вақтдан бери фойдаланувчилар маълумотлари хавфсизлигига таҳдид сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Германия ва Испания каби давлатлар ҳали ҳам Huawei ечимларига сезиларли даражада боғлиқ бўлиб қолмоқда. АҚШ Давлат департаменти координатори Джошуа Янгнинг таъкидлашича, НАТО давлатлари ялпи ички маҳсулотнинг 3,5 фоизигача оширилган мудофаа бюджетини Хитой технологияларини демонтаж қилишга йўналтириши лозим. Бу, айниқса, Европа Иттифоқининг тақиқ режаларига қарши чиққан Берлин учун жиддий босим ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, 2019-йилда Доналд Трамп маъмурияти Huawei компаниясини "қора рўйхат"га киритиб, уни Америка технологияларидан маҳрум қилган эди. Шундан сўнг компания ўзининг HarmonyOS операцион тизимини яратишга ва ички бозорга сармоя киритишга мажбур бўлди. АҚШ расмийлари телекоммуникация ускуналари орқали жосуслик қилиниши ва интеллектуал мулк ўғирланишидан хавотир билдириб келади.

Санкцияларга қарамай, Huawei яримўтказгичлар соҳасида муваффақиятли ривожланишда давом этмоқда. Компаниянинг янги Кирин чиплари "Логик Фолдинг" технологияси асосида яратилмоқда. Ушбу инновация Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтиш ва Хитойнинг технологик мустақиллигини таъминлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

АҚШHuaweiНАТО5GСанкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIApple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIБугун, 05:53Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларЗепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларБугун, 05:21Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиРоссияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиБугун, 04:56Алеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиАлеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиБугун, 04:55Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиЭнг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиБугун, 03:23Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус