АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқда
АҚШ маъмурияти Huawei компаниясига қарши курашнинг янги босқичини бошлади. Бу сафар Вашингтон НАТО бўйича иттифоқчиларидан 5G тармоқларидаги Хитой ускуналарини алмаштириш учун мудофаа харажатларидан фойдаланишни талаб қилмоқда. Huawei ва ZTE каби технологик гигантлар узоқ вақтдан бери фойдаланувчилар маълумотлари хавфсизлигига таҳдид сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Германия ва Испания каби давлатлар ҳали ҳам Huawei ечимларига сезиларли даражада боғлиқ бўлиб қолмоқда. АҚШ Давлат департаменти координатори Джошуа Янгнинг таъкидлашича, НАТО давлатлари ялпи ички маҳсулотнинг 3,5 фоизигача оширилган мудофаа бюджетини Хитой технологияларини демонтаж қилишга йўналтириши лозим. Бу, айниқса, Европа Иттифоқининг тақиқ режаларига қарши чиққан Берлин учун жиддий босим ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, 2019-йилда Доналд Трамп маъмурияти Huawei компаниясини "қора рўйхат"га киритиб, уни Америка технологияларидан маҳрум қилган эди. Шундан сўнг компания ўзининг HarmonyOS операцион тизимини яратишга ва ички бозорга сармоя киритишга мажбур бўлди. АҚШ расмийлари телекоммуникация ускуналари орқали жосуслик қилиниши ва интеллектуал мулк ўғирланишидан хавотир билдириб келади.
Санкцияларга қарамай, Huawei яримўтказгичлар соҳасида муваффақиятли ривожланишда давом этмоқда. Компаниянинг янги Кирин чиплари "Логик Фолдинг" технологияси асосида яратилмоқда. Ушбу инновация Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтиш ва Хитойнинг технологик мустақиллигини таъминлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
…