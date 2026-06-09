Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилди

·0·Техно
Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилди

Россия Давлат думаси алоқа операторлари билан шартномаларни бекор қилишнинг янги қоидаларини жорий этувчи қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилди. Эндиликда телефон рақами дастлабки берилган кундан бошлаб 90 кун давомида бошқа абонент номига қайта расмийлаштирилиши мумкин эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги норма киберфирибгарликка қарши курашиш бўйича чора-тадбирларнинг иккинчи пакетидан жой олди. Расмийларнинг таъкидлашича, ўзгаришлар фирибгарлар томонидан рақамларни тезкорлик билан расмийлаштириш ва қайта сотиш орқали амалга ошириладиган “револьвер” схемаларига чек қўйишга қаратилган.

Шу билан бирга, абонентлар шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тўғрисида ариза бериш ҳуқуқини сақлаб қоладилар. Бундай ҳолатда оператор хизмат кўрсатишни тўхтатиши ва абонент тўловини ёзишни бас қилиши шарт.

Бироқ, шартнома бекор қилинган тақдирда ҳам, рақамнинг ўзи 90 кунлик муддат тугагунга қадар қайта расмийлаштириш учун блокланган ҳолатда қолади. Бу чора ўғирланган ёки фирибгарлик мақсадида ишлатилган рақамларнинг дарҳол янги эгаларига ўтиб кетишининг олдини олади.

РоссияСИМ-картаАлоқаҚонунчиликКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиSamsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиБугун, 12:22Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиДонгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиБугун, 11:57Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиYandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиБугун, 11:51Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус