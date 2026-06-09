Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғди

·0·Техно
Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғди

SpaceX компаниясининг коинот саноатидаги муваффақиятлари венчур капитали бозорини бутунлай ўзгартириб юборди. Эндиликда ҳатто коинот соҳасида тажрибаси бўлмаган тадбиркорлар ҳам йирик лойиҳалар учун сармоя жалб қила олмоқда. Спин электр скутерлар сервиси асосчиси Эувйн Поон томонидан ташкил этилган Орбитал стартапи a16z ва бошқа инвесторлардан 5 миллион доллар миқдорида уруғлик сармоясини қўлга киритди. Компаниянинг мақсади — Starship ракетаси мунтазам парвозларни бошлагач, орбитада сунъий интеллект ҳисоблашлари учун маълумотлар марказларини ишга туширишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эувйн Поон аввалроқ Спин компаниясини Ford гигантига сотган ва автомобилсозлик соҳасида тажриба орттирган эди. Унинг янги лойиҳаси Ер юзидаги сунъий интеллект қувватларига бўлган улкан талабни коинот орқали қондиришни кўзда тутади. Орбитада қуёш энергияси чексиз ва экологик чекловлар деярли йўқ, бироқ асосий муаммо юкларни коинотга етказиб бериш нархининг юқорилигида қолмоқда. Орбитал жамоаси SpaceX компаниясининг Starship лойиҳаси юк ташиш харажатларини кескин камайтиришига ишонч билдирмоқда.

Ҳозирда Лос-Анжелесда жойлашган ва таркибида Amazon ЛEО, SpaceX ҳамда Northrop Grumman собиқ ходимлари бўлган жамоа демо-парвозга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу синов доирасида NVIDIA Blackwell чипи ҳамкор сунъий йўлдошга ўрнатилиб, Орбитал томонидан ишлаб чиқилган радиациядан ҳимоя қилиш ва иссиқликни бошқариш тизимлари текширилади. 2028-йилга келиб компания NVIDIA Спасе-1 Вера Rubin классидаги GPU'лар билан жиҳозланган илк маълумотларни қайта ишлаш аппаратини учиришни режалаштирган.

Орбитал стартапининг узоқ муддатли режаси 10 000 та сунъий йўлдошдан иборат тармоқни яратишдир. Ҳар бир аппарат 100 кВ қувватга эга бўлиб, умумий ҳисобда гигаваттлаб ҳисоблаш қувватини таъминлайди. Бу борада рақобат ҳам кучайиб бормоқда: Старклоуд аллақачон орбитада ўз GPU'сига эга, Jeff Bezos бошчилигидаги Blue Origin эса New Glenn ракетаси ёрдамида коинотда дата-марказлар қуришини эълон қилган. Пооннинг фикрича, сунъий интеллектга бўлган талаб шунчалик юқорики, бу бозорда барча иштирокчилар учун етарли жой топилади.

ОрбиталSpaceXNVIDIAStarshipКоинот Технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиSamsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиБугун, 12:22Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиДонгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиБугун, 11:57Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиYandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиБугун, 11:51Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус