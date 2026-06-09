Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғди
SpaceX компаниясининг коинот саноатидаги муваффақиятлари венчур капитали бозорини бутунлай ўзгартириб юборди. Эндиликда ҳатто коинот соҳасида тажрибаси бўлмаган тадбиркорлар ҳам йирик лойиҳалар учун сармоя жалб қила олмоқда. Спин электр скутерлар сервиси асосчиси Эувйн Поон томонидан ташкил этилган Орбитал стартапи a16z ва бошқа инвесторлардан 5 миллион доллар миқдорида уруғлик сармоясини қўлга киритди. Компаниянинг мақсади — Starship ракетаси мунтазам парвозларни бошлагач, орбитада сунъий интеллект ҳисоблашлари учун маълумотлар марказларини ишга туширишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эувйн Поон аввалроқ Спин компаниясини Ford гигантига сотган ва автомобилсозлик соҳасида тажриба орттирган эди. Унинг янги лойиҳаси Ер юзидаги сунъий интеллект қувватларига бўлган улкан талабни коинот орқали қондиришни кўзда тутади. Орбитада қуёш энергияси чексиз ва экологик чекловлар деярли йўқ, бироқ асосий муаммо юкларни коинотга етказиб бериш нархининг юқорилигида қолмоқда. Орбитал жамоаси SpaceX компаниясининг Starship лойиҳаси юк ташиш харажатларини кескин камайтиришига ишонч билдирмоқда.
Ҳозирда Лос-Анжелесда жойлашган ва таркибида Amazon ЛEО, SpaceX ҳамда Northrop Grumman собиқ ходимлари бўлган жамоа демо-парвозга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу синов доирасида NVIDIA Blackwell чипи ҳамкор сунъий йўлдошга ўрнатилиб, Орбитал томонидан ишлаб чиқилган радиациядан ҳимоя қилиш ва иссиқликни бошқариш тизимлари текширилади. 2028-йилга келиб компания NVIDIA Спасе-1 Вера Rubin классидаги GPU'лар билан жиҳозланган илк маълумотларни қайта ишлаш аппаратини учиришни режалаштирган.
Орбитал стартапининг узоқ муддатли режаси 10 000 та сунъий йўлдошдан иборат тармоқни яратишдир. Ҳар бир аппарат 100 кВ қувватга эга бўлиб, умумий ҳисобда гигаваттлаб ҳисоблаш қувватини таъминлайди. Бу борада рақобат ҳам кучайиб бормоқда: Старклоуд аллақачон орбитада ўз GPU'сига эга, Jeff Bezos бошчилигидаги Blue Origin эса New Glenn ракетаси ёрдамида коинотда дата-марказлар қуришини эълон қилган. Пооннинг фикрича, сунъий интеллектга бўлган талаб шунчалик юқорики, бу бозорда барча иштирокчилар учун етарли жой топилади.
…