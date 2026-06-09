Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунлади

·0·Техно
Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунлади

Samsung компанияси янгиланиш олиши расман тасдиқланган барча қурилмалар учун One UI 8.5 қобиғини тарқатиш жараёнини якунлади. Рўйхатдаги сўнгги модел Galaxy А15 бўлди, шундан сўнг компания янги версияни жорий этиш дастурини тўлиқ ёпди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Умумий ҳисобда 44 та смартфон ва планшет One UI 8.5 версиясига ўтди. Шунингдек, Samsung расмий қўллаб-қувватлаш рўйхатига киритилмаган бир қатор қурилмалар учун ҳам кутилмаганда янгиланишни тақдим этди. Улар орасида аввалроқ мақоми ноаниқ бўлган Galaxy Ф54 модели ҳам бор.

One UI 8.5 тарқатилиши якунланиши фонида компания бор эътиборини One UI 9.0 устида ишлашга қаратди. Янги қобиқнинг илк тест версиялари Galaxy А17, Galaxy A34 ва Galaxy А57 моделлари учун чиқарилди.

Бу каби қадамлар Galaxy экотизими учун навбатдаги йирик янгиланишга тайёргарлик бошланганидан далолат беради. Фойдаланувчилар эндиликда Android операцион тизимининг янги талқинига асосланган интерфейсни кутишлари мумкин.

SamsungOne UIСмартфонGalaxyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиДонгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиБугун, 11:57Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиYandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиБугун, 11:51Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус