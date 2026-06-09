Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунлади
Samsung компанияси янгиланиш олиши расман тасдиқланган барча қурилмалар учун One UI 8.5 қобиғини тарқатиш жараёнини якунлади. Рўйхатдаги сўнгги модел Galaxy А15 бўлди, шундан сўнг компания янги версияни жорий этиш дастурини тўлиқ ёпди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Умумий ҳисобда 44 та смартфон ва планшет One UI 8.5 версиясига ўтди. Шунингдек, Samsung расмий қўллаб-қувватлаш рўйхатига киритилмаган бир қатор қурилмалар учун ҳам кутилмаганда янгиланишни тақдим этди. Улар орасида аввалроқ мақоми ноаниқ бўлган Galaxy Ф54 модели ҳам бор.
One UI 8.5 тарқатилиши якунланиши фонида компания бор эътиборини One UI 9.0 устида ишлашга қаратди. Янги қобиқнинг илк тест версиялари Galaxy А17, Galaxy A34 ва Galaxy А57 моделлари учун чиқарилди.
Бу каби қадамлар Galaxy экотизими учун навбатдаги йирик янгиланишга тайёргарлик бошланганидан далолат беради. Фойдаланувчилар эндиликда Android операцион тизимининг янги талқинига асосланган интерфейсни кутишлари мумкин.
…