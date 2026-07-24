Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади

·51·Ўзбекистон
Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади

Ўзбекистон ва Япония Тошкент шаҳрида янги қўшма университет ташкил этиш бўйича келишувга эришди. Дастлаб унда сунъий интеллект, рақамли трансформация ва бизнес бошқаруви бўйича инглиз тилида магистратура дастурлари йўлга қўйилади.

Режага кўра, университетнинг тайёргарлик офиси 2026 йил сентябрда иш бошлайди. Талабаларни илк қабул қилиш эса 2028/2029-ўқув йилига мўлжалланган.

Ҳамкорлик келишуви имзоланди

Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов ҳамда Япониянинг Сукуба университети президенти Кёсуке Нагата Ўзбекистон–Япония қўшма университетини ташкил этиш бўйича келишувни имзолади.

Янги олий таълим муассасаси замонавий техник ва бошқарув компетенцияларига эга юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга ихтисослашади.

Университет фаолияти орқали:

  • Ўзбекистон ва Япония ўртасидаги таълим ҳамкорлигини мустаҳкамлаш;

  • қўшма илмий тадқиқотларни ривожлантириш;

  • маданий алоқаларни кенгайтириш;

  • Ўзбекистон олий таълимини халқаро академик муҳитга интеграция қилиш режалаштирилган.

Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади

Илк йўналишлар сунъий интеллект билан боғлиқ бўлади

Дастлабки босқичда университетда икки асосий магистратура йўналиши очилади:

  1. сунъий интеллект ва рақамли трансформация;

  2. бизнес бошқаруви.

Кейинчалик таълим дастурлари кенгайтирилиб, бакалавриат ва докторантура босқичларини ҳам йўлга қўйиш кўзда тутилган.

Таълим жараёни тўлиқ инглиз тилида ташкил этилади ва Япония олий таълим моделига асосланади.

Талабалар Японияда ҳам ўқиши мумкин

Қўшма университет талабалари учун Японияда қисқа муддатли таълим дастурларини ташкил этиш режалаштирилган.

Шунингдек, ўқув жараёнига:

  • академик алмашинув дастурлари;

  • япон тили курслари;

  • Япония маданиятига оид машғулотлар;

  • япон профессорлари иштирокидаги дарслар киритилиши мумкин.

Бу талабаларга фақат мутахассислик бўйича билим эмас, балки халқаро таълим ва маданий тажриба орттириш имконини ҳам беради.

Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади

Университетни кимлар ташкил этади?

Янги университетнинг таъсисчилари Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Япония университетлари консорциуми бўлади.

Сукуба университети консорциум ва академик жараёнларни мувофиқлаштирувчи асосий ташкилот сифатида иштирок этади.

Ўзбекистон томони

Япония томони

Кампус ва инфратузилмани ташкил этади

Ўқув дастурларини ишлаб чиқади

Ўқув ва илмий базани молиялаштиради

Япон университетлари ҳамкорлигини мувофиқлаштиради

Ходимлар фаолиятини таъминлайди

Профессор-ўқитувчиларни жалб этади

Маъмурий тизимни шакллантиради

Академик алмашинувни ташкил қилади

Илк қабул қачон бошланади?

Белгиланган режага мувофиқ:

  • 2026 йил сентябрь — Тошкентда тайёргарлик офиси иш бошлайди;

  • 2028/2029-ўқув йили — магистратура дастурларига илк қабул амалга оширилади;

  • кейинги босқич — бакалавриат ва докторантура дастурларини очиш.

Қабул квоталари, контракт миқдори, кириш имтиҳонлари ва талабаларга қўйиладиган тил талаблари ҳозирча эълон қилинмаган.

Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади

Ўзбекистонда япон таълим модели жорий этилади

Янги университетнинг ташкил этилиши Ўзбекистонда муҳандислик, рақамли технологиялар ва бошқарув соҳалари учун халқаро даражадаги кадрлар тайёрлаш имкониятини кенгайтириши кутилмоқда.

Айниқса, сунъий интеллект ва рақамли трансформациянинг илк йўналишлар қаторига киритилиши янги олийгоҳ меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларга эътибор қаратишини кўрсатади.

Сизнингча, янги университетда яна қайси йўналишлар очилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонЯпонияТошкентЦукуба университетиҚонғотбой Шарипов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24.07, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди