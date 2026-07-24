Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади
Ўзбекистон ва Япония Тошкент шаҳрида янги қўшма университет ташкил этиш бўйича келишувга эришди. Дастлаб унда сунъий интеллект, рақамли трансформация ва бизнес бошқаруви бўйича инглиз тилида магистратура дастурлари йўлга қўйилади.
Режага кўра, университетнинг тайёргарлик офиси 2026 йил сентябрда иш бошлайди. Талабаларни илк қабул қилиш эса 2028/2029-ўқув йилига мўлжалланган.
Ҳамкорлик келишуви имзоланди
Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов ҳамда Япониянинг Сукуба университети президенти Кёсуке Нагата Ўзбекистон–Япония қўшма университетини ташкил этиш бўйича келишувни имзолади.
Янги олий таълим муассасаси замонавий техник ва бошқарув компетенцияларига эга юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга ихтисослашади.
Университет фаолияти орқали:
Ўзбекистон ва Япония ўртасидаги таълим ҳамкорлигини мустаҳкамлаш;
қўшма илмий тадқиқотларни ривожлантириш;
маданий алоқаларни кенгайтириш;
Ўзбекистон олий таълимини халқаро академик муҳитга интеграция қилиш режалаштирилган.
Илк йўналишлар сунъий интеллект билан боғлиқ бўлади
Дастлабки босқичда университетда икки асосий магистратура йўналиши очилади:
сунъий интеллект ва рақамли трансформация;
бизнес бошқаруви.
Кейинчалик таълим дастурлари кенгайтирилиб, бакалавриат ва докторантура босқичларини ҳам йўлга қўйиш кўзда тутилган.
Таълим жараёни тўлиқ инглиз тилида ташкил этилади ва Япония олий таълим моделига асосланади.
Талабалар Японияда ҳам ўқиши мумкин
Қўшма университет талабалари учун Японияда қисқа муддатли таълим дастурларини ташкил этиш режалаштирилган.
Шунингдек, ўқув жараёнига:
академик алмашинув дастурлари;
япон тили курслари;
Япония маданиятига оид машғулотлар;
япон профессорлари иштирокидаги дарслар киритилиши мумкин.
Бу талабаларга фақат мутахассислик бўйича билим эмас, балки халқаро таълим ва маданий тажриба орттириш имконини ҳам беради.
Университетни кимлар ташкил этади?
Янги университетнинг таъсисчилари Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Япония университетлари консорциуми бўлади.
Сукуба университети консорциум ва академик жараёнларни мувофиқлаштирувчи асосий ташкилот сифатида иштирок этади.
Ўзбекистон томони
Япония томони
Кампус ва инфратузилмани ташкил этади
Ўқув дастурларини ишлаб чиқади
Ўқув ва илмий базани молиялаштиради
Япон университетлари ҳамкорлигини мувофиқлаштиради
Ходимлар фаолиятини таъминлайди
Профессор-ўқитувчиларни жалб этади
Маъмурий тизимни шакллантиради
Академик алмашинувни ташкил қилади
Илк қабул қачон бошланади?
Белгиланган режага мувофиқ:
2026 йил сентябрь — Тошкентда тайёргарлик офиси иш бошлайди;
2028/2029-ўқув йили — магистратура дастурларига илк қабул амалга оширилади;
кейинги босқич — бакалавриат ва докторантура дастурларини очиш.
Қабул квоталари, контракт миқдори, кириш имтиҳонлари ва талабаларга қўйиладиган тил талаблари ҳозирча эълон қилинмаган.
Ўзбекистонда япон таълим модели жорий этилади
Янги университетнинг ташкил этилиши Ўзбекистонда муҳандислик, рақамли технологиялар ва бошқарув соҳалари учун халқаро даражадаги кадрлар тайёрлаш имкониятини кенгайтириши кутилмоқда.
Айниқса, сунъий интеллект ва рақамли трансформациянинг илк йўналишлар қаторига киритилиши янги олийгоҳ меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларга эътибор қаратишини кўрсатади.
Сизнингча, янги университетда яна қайси йўналишлар очилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…