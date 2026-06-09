Россияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқда

·0·Техно
Россияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқда

Россия Давлат думаси киберфирибгарликка қарши курашишга қаратилган қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда маъқуллади. Янги қонун доирасида абонентлар учун халқаро кирувчи қўнғироқларни ихтиёрий равишда блоклаш имконияти яратилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тақиқни ўрнатиш учун фойдаланувчилар "Госуслуги" портали орқали шахсий кабинетдан фойдаланишлари ёки кўп функцияли марказларга (МФК) шахсан ташриф буюришлари мумкин бўлади. Хизмат фаоллаштирилгандан сўнг, хориждан келаётган барча қўнғироқлар алоқа оператори томонидан автоматик равишда рад этилади.

Қонунда белгиланишича, ўрнатилган чекловларни бекор қилиш учун абонентнинг шахсан МФКга бориши талаб этилади. Бу чора фирибгарлар томонидан ҳисобларни масофадан бошқариш ва тақиқларни ечиш хавфини камайтиришга хизмат қилади.

Бундан ташқари, ҳужжат телекоммуникация компанияларига барча халқаро қўнғироқларни махсус белгилаш (маркировка қилиш) мажбуриятини юклайди. Бундай маркировканинг аниқ тартиби ва формати Россия ҳукумати томонидан алоҳида белгиланади.

РоссияКиберхавфсизликАлоқаҚонунчиликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23Samsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиSamsung 44 та қурилма учун One UI 8.5 янгиланишини якунладиБугун, 12:22Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиДонгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиБугун, 11:57Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиYandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус