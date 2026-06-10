Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилди

·0·Техно
Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилди

Павел Дуров Apple Watch ақлли соатлари учун Telegram мессенерининг расмий иловаси қайтганини эълон қилди. Бу воқеа аввалги расмий илова App Store дўконидан олиб ташланганидан тўрт йил ўтиб юз берди. Ўшанда соатлар имкониятлари чекланган эди, энди эса фойдаланувчилар тўлақонли мижозга эга бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги илова фойдаланувчиларга хабарларни ўқиш ва юбориш, овозли хабарларни ёзиш ҳамда тинглаш, стикерлардан фойдаланиш ва каналларни бевосита соат экранида кўриш имконини беради. Эндиликда кўплаб амалларни бажариш учун iPhone қурилмасига мурожаат қилиш шарт эмас.

Telegram иловасини Apple Watch қурилмасига iPhone'даги Ватч иловаси орқали ёки бевосита соатдаги App Store дўконидан юклаб олиш мумкин. Дастурнинг барқарор ишлаши учун смартфондаги Telegram талқинини янгилаш талаб этилади.

Тизим талабларига кўра, янги илова watchOS 10 ёки ундан юқори операцион тизим бошқарувида ишлайди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Samsung ақлли соатлари учун ҳам Telegram иловаси расман чиқарилгани ҳақида хабар берилган эди.

TelegramApple WatchApp StoreТехнологияПавел Дуров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Бугун, 20:51Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус