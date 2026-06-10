Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этди
Электромобил ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компаниясининг юқори лавозимли мулозими Эмад Длала янги бош директор Силвио Наполи бошқарувни қўлга олганидан сўнг ўз лавозимидан кетди. Длала компанияда ўн йилдан ортиқ вақт давомида фаолият юритган ва яқиндагина муҳандислик ҳамда рақамли технологиялар бўлими раҳбари этиб тайинланган эди. Унинг кетиши апрель ойида тайинланган янги CEO Силвио Наполи давридаги илк йирик кадрлар ўзгариши бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Lucid Моторс вакиллари TechCrunch нашрига берган баёнотида Длаланинг кетишини тасдиқлади ва бу жараённи компаниянинг инновацияларни тезлаштириш ҳамда ижро интизомини мустаҳкамлашга қаратилган трансформацияси билан изоҳлади. Эндиликда автомобил муҳандислиги бўйича вице-президент Вивек Атталури ва дастурий таъминот бўйича вице-президент Марк Солсона Паломар бевосита Силвио Наполига ҳисобот беради.
Компания сўнгги ойларда жиддий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Феврал ойида Lucid Моторс ишчи кучининг 12 фоизини қисқартирган эди. Шунингдек, 2025-йил бошида кутилмаганда кетган Петер Равлинсон ўрнига узоқ вақт давомида янги раҳбар қидирилди. Собиқ бош муҳандис Эрик Бач эса компанияни асоссиз ишдан бўшатишда айблаб судга берган, бироқ ҳозирда ушбу иш арбитраж жараёнида тўхтаб турибди.
Длаланинг кетиши Lucid Моторс учун муҳим паллага тўғри келди. Компания яқин ойларда ўзининг илк оммабоп ва ҳамёнбоп Cosmos моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Нархи 50 000 доллардан паст бўлиши кутилаётган ушбу электромобил Саудия Арабистони сармоядорлари эгалик қиладиган компания учун бозорда кенг ўрин эгаллаш имконини беради.
Бундан ташқари, ушбу янги авлод электромобиллари Lucid Моторс ва Uber ўртасидаги роботаксилар етказиб бериш бўйича келишувнинг асосий қисми ҳисобланади. Компания Нуро технологиялари асосида ўзиюрар Гравитй СУВ моделларини ишлаб чиқишни режалаштирган бўлиб, илк ҳайдовчисиз автомобиллар шу йил якунига қадар Сан-Франциско кўчаларида пайдо бўлиши кутилмоқда.
…