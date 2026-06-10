Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этди

·0·Техно
Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этди

Электромобил ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компаниясининг юқори лавозимли мулозими Эмад Длала янги бош директор Силвио Наполи бошқарувни қўлга олганидан сўнг ўз лавозимидан кетди. Длала компанияда ўн йилдан ортиқ вақт давомида фаолият юритган ва яқиндагина муҳандислик ҳамда рақамли технологиялар бўлими раҳбари этиб тайинланган эди. Унинг кетиши апрель ойида тайинланган янги CEO Силвио Наполи давридаги илк йирик кадрлар ўзгариши бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Lucid Моторс вакиллари TechCrunch нашрига берган баёнотида Длаланинг кетишини тасдиқлади ва бу жараённи компаниянинг инновацияларни тезлаштириш ҳамда ижро интизомини мустаҳкамлашга қаратилган трансформацияси билан изоҳлади. Эндиликда автомобил муҳандислиги бўйича вице-президент Вивек Атталури ва дастурий таъминот бўйича вице-президент Марк Солсона Паломар бевосита Силвио Наполига ҳисобот беради.

Компания сўнгги ойларда жиддий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Феврал ойида Lucid Моторс ишчи кучининг 12 фоизини қисқартирган эди. Шунингдек, 2025-йил бошида кутилмаганда кетган Петер Равлинсон ўрнига узоқ вақт давомида янги раҳбар қидирилди. Собиқ бош муҳандис Эрик Бач эса компанияни асоссиз ишдан бўшатишда айблаб судга берган, бироқ ҳозирда ушбу иш арбитраж жараёнида тўхтаб турибди.

Длаланинг кетиши Lucid Моторс учун муҳим паллага тўғри келди. Компания яқин ойларда ўзининг илк оммабоп ва ҳамёнбоп Cosmos моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Нархи 50 000 доллардан паст бўлиши кутилаётган ушбу электромобил Саудия Арабистони сармоядорлари эгалик қиладиган компания учун бозорда кенг ўрин эгаллаш имконини беради.

Бундан ташқари, ушбу янги авлод электромобиллари Lucid Моторс ва Uber ўртасидаги роботаксилар етказиб бериш бўйича келишувнинг асосий қисми ҳисобланади. Компания Нуро технологиялари асосида ўзиюрар Гравитй СУВ моделларини ишлаб чиқишни режалаштирган бўлиб, илк ҳайдовчисиз автомобиллар шу йил якунига қадар Сан-Франциско кўчаларида пайдо бўлиши кутилмоқда.

Lucid МоторсЭлектромобилСилвио НаполиТехнологияРоботакси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаРоссияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаБугун, 03:59Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиРоссиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиБугун, 03:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиGoogle AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиБугун, 00:21Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус