Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқда
Смартфонлар бозорида асосий рақобат майдони қурилманинг техник хусусиятларидан аста-секин унинг тақдим этилиш услубига ўтиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, флагман гаджетлар нархининг ошиши фонида Apple, Samsung каби гигантлар фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри сотиб олиш ўрнига лизинг, обуна ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш дастурларини таклиф қила бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда истеъмолчилар смартфонларини аввалгига қараганда узоқроқ муддат сақлаб қолишмоқда. Хотира ва бошқа бутловчи қисмлар нархининг қимматлашуви, шунингдек, янги моделлардаги кичик ўзгаришлар эски қурилмаларнинг узоқроқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини таъминламоқда. Натижада ишлаб чиқарувчилар янги қурилмаларни сотишда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Глобал тенденциялар ва янги алмашинув сиклиКоунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси прогнозларига кўра, 2026-йилда глобал миқёсда смартфонларни алмаштириш даври ўртача 4 йилгача чўзилиши кутилмоқда. 2025-йилда бу кўрсаткич 3,5 йилни ташкил этган эди. ИДК маълумотлари эса АҚШда премиум смартфон эгалари ўз қурилмаларини ўртача 42 ой давомида ишлатишини кўрсатмоқда.
Ушбу ҳолат иккиламчи бозорни қўллаб-қувватлаш учун янги молиявий механизмларни жорий этишга туртки бўлди. Хусусан, Apple АҚШда Кларна билан ҳамкорликда iPhone, Мак, iPad ёки Apple Watch қурилмаларини ойлик тўлов эвазига ижарага олиш имконини берувчи Apple Упграде дастурини ишга туширди. Samsung ҳам Ҳиндистонда Galaxy Форевер дастури орқали молиялаштириш ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш тизимини таклиф қилмоқда.
Лизинг ҳар доим ҳам фойдалими?Мутахассисларнинг фикрича, бундай дастурлар иккиламчи бозор фаолиятини сақлаб қолишда муҳим ўйнайди. Креативе Стратегиес таҳлилчиси Макс Вейнбяхнинг таъкидлашича, лизинг ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш қурилмаларнинг қайта ишлов берилган бозорбоп қисмга киришини таъминлайди.
Бироқ барча истеъмолчилар ҳам бу моделдан бирдек фойда кўравермайди:
- Ҳар 3, 4 ёки 5 йилда бир марта телефон янгилайдиган фойдаланувчилар учун қурилмани тўғридан-тўғри нақд пулга сотиб олиш анча тежамкор ҳисобланади.
- Ҳар йили ёки ҳар икки йилда бир марта охирги моделларни ишлатишни одат қилганлар учун эса ижарага олиш нархи охир-оқибат ўзини оқлаши мумкин.
…