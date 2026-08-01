Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқда

·0·Техно
Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқда

Смартфонлар бозорида асосий рақобат майдони қурилманинг техник хусусиятларидан аста-секин унинг тақдим этилиш услубига ўтиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, флагман гаджетлар нархининг ошиши фонида Apple, Samsung каби гигантлар фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри сотиб олиш ўрнига лизинг, обуна ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш дастурларини таклиф қила бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда истеъмолчилар смартфонларини аввалгига қараганда узоқроқ муддат сақлаб қолишмоқда. Хотира ва бошқа бутловчи қисмлар нархининг қимматлашуви, шунингдек, янги моделлардаги кичик ўзгаришлар эски қурилмаларнинг узоқроқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини таъминламоқда. Натижада ишлаб чиқарувчилар янги қурилмаларни сотишда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Глобал тенденциялар ва янги алмашинув сикли

Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси прогнозларига кўра, 2026-йилда глобал миқёсда смартфонларни алмаштириш даври ўртача 4 йилгача чўзилиши кутилмоқда. 2025-йилда бу кўрсаткич 3,5 йилни ташкил этган эди. ИДК маълумотлари эса АҚШда премиум смартфон эгалари ўз қурилмаларини ўртача 42 ой давомида ишлатишини кўрсатмоқда.

Ушбу ҳолат иккиламчи бозорни қўллаб-қувватлаш учун янги молиявий механизмларни жорий этишга туртки бўлди. Хусусан, Apple АҚШда Кларна билан ҳамкорликда iPhone, Мак, iPad ёки Apple Watch қурилмаларини ойлик тўлов эвазига ижарага олиш имконини берувчи Apple Упграде дастурини ишга туширди. Samsung ҳам Ҳиндистонда Galaxy Форевер дастури орқали молиялаштириш ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш тизимини таклиф қилмоқда.

Лизинг ҳар доим ҳам фойдалими?

Мутахассисларнинг фикрича, бундай дастурлар иккиламчи бозор фаолиятини сақлаб қолишда муҳим ўйнайди. Креативе Стратегиес таҳлилчиси Макс Вейнбяхнинг таъкидлашича, лизинг ва кафолатланган қайтариб сотиб олиш қурилмаларнинг қайта ишлов берилган бозорбоп қисмга киришини таъминлайди.

Бироқ барча истеъмолчилар ҳам бу моделдан бирдек фойда кўравермайди:

  • Ҳар 3, 4 ёки 5 йилда бир марта телефон янгилайдиган фойдаланувчилар учун қурилмани тўғридан-тўғри нақд пулга сотиб олиш анча тежамкор ҳисобланади.
  • Ҳар йили ёки ҳар икки йилда бир марта охирги моделларни ишлатишни одат қилганлар учун эса ижарага олиш нархи охир-оқибат ўзини оқлаши мумкин.
ЛендингТреэ молия таҳлилчиси Метт Шулснинг сўзларига кўра, бу каби ижарага асосланган янгилаш дастурлари айниқса қимматбаҳо хотирага эга версияларни тез-тез алмаштирадиган харидорлар учун молиявий жиҳатдан қулай шартларни тақдим этиши мумкин.

СмартфонAppleSamsungЛизингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27Машҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатдиМашҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатдиКеча, 22:54Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаSam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаКеча, 22:27Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиSamsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиКеча, 22:21Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиИспания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиКеча, 21:51Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади