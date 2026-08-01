Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайди
Майкл Каррик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед Стокголмда Испаниянинг Атлетико Мадрид клубини 2:1 ҳисобида мағлуб етиб, Snapdragon кубогини қўлга киритди. Goal.com хабарига кўра, мазкур баҳсда 26 ёшли Браян Мбемо дубл қайд етиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади ва клуб доимо енг юқори марраларни кўзлашини таъкидлади. Брентфорд клубидан 71 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилинган ҳужумчи ушбу ўйинда марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилди.
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Манчестер Юнайтед янги мавсум олдидан ўзининг жиддий ниятларини намойиш этишни бошлади. Стокголм шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги мавсумолди ўртоқлик учрашувида Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа Испаниянинг Атлетико Мадрид клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Snapdragon кубогини қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳсда жамоанинг янги юлдузига айланган Браян Мбемо дубл қайд этиб, рақиб дарвозасига иккита гол киритди ва жамоасининг ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги тактик ёндашув ва марказдаги муваффақиятАнъанавий тарзда қанот ҳужумчиси сифатида танилган 26 ёшли Браян Мбемо ушбу учрашувда марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилиб, ўзининг универсал ўйинчи эканини яна бир бор исботлади. Бош мураббий Майкл Каррик Джошуа Зиркзеени захирада қолдириб, Мбемонинг тезкорлиги ҳамда тўғридан-тўғри олдинга интилиш хусусиятига таяниб кўрди. Натижада футболчи майдон марказида ўзини жуда эркин ҳис қилиб, рақиб ҳимоясига жиддий хавф туғдирди.
Ҳужум чизиғида Мбемога 10-рақам остида ҳаракат қилган иқтидорли Шеа Лиси ҳамда ўнг қанотга қайтган Амад фаол кўмаклашди. Брентфорд клубидан 71 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Мбемо ўтган мавсумдаги дебютида барча мусобақаларда 34 та учрашув ўтказиб, 12 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг ёш футболчилар билан майдондаги ўзаро тушуниши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширмоқда.
Чемпионатдаги юқори амбицияларМайкл Каррик қўл остида Премер-лиганинг ўтган мавсумини учинчи ўринда якунлаган Манчестер Юнайтеднинг тезкор ўсиши баъзилар учун кутилмаган ҳолат бўлган бўлиши мумкин. Бироқ Браян Мбемо жамоанинг бу муваффақиятидан ажабланмаганини, чунки клуб доимо энг йирик совринлар учун курашишини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилмоқда ва тинимсиз меҳнат эвазига юқори натижаларга эришилмоқда.
«Мен бу натижадан ажабланмадим, чунки бу катта клуб ва биз доимо улкан мақсадларни кўзлаймиз», — дея таъкидлади ҳужумчи. Унинг фикрича, жамоа ҳар бир ўйинда майдонга фақат ғалаба учун тушади ва машғулотларда қаттиқ меҳнат қилиб, янги мавсумга пухта тайёргарлик кўрмоқда.
…