Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайди

·26·Спорт
Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайди
Қисқача

Майкл Каррик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед Стокголмда Испаниянинг Атлетико Мадрид клубини 2:1 ҳисобида мағлуб етиб, Snapdragon кубогини қўлга киритди. Goal.com хабарига кўра, мазкур баҳсда 26 ёшли Браян Мбемо дубл қайд етиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади ва клуб доимо енг юқори марраларни кўзлашини таъкидлади. Брентфорд клубидан 71 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилинган ҳужумчи ушбу ўйинда марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилди.

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Манчестер Юнайтед янги мавсум олдидан ўзининг жиддий ниятларини намойиш этишни бошлади. Стокголм шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги мавсумолди ўртоқлик учрашувида Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа Испаниянинг Атлетико Мадрид клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Snapdragon кубогини қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳсда жамоанинг янги юлдузига айланган Браян Мбемо дубл қайд этиб, рақиб дарвозасига иккита гол киритди ва жамоасининг ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги тактик ёндашув ва марказдаги муваффақият

Анъанавий тарзда қанот ҳужумчиси сифатида танилган 26 ёшли Браян Мбемо ушбу учрашувда марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилиб, ўзининг универсал ўйинчи эканини яна бир бор исботлади. Бош мураббий Майкл Каррик Джошуа Зиркзеени захирада қолдириб, Мбемонинг тезкорлиги ҳамда тўғридан-тўғри олдинга интилиш хусусиятига таяниб кўрди. Натижада футболчи майдон марказида ўзини жуда эркин ҳис қилиб, рақиб ҳимоясига жиддий хавф туғдирди.

Ҳужум чизиғида Мбемога 10-рақам остида ҳаракат қилган иқтидорли Шеа Лиси ҳамда ўнг қанотга қайтган Амад фаол кўмаклашди. Брентфорд клубидан 71 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Мбемо ўтган мавсумдаги дебютида барча мусобақаларда 34 та учрашув ўтказиб, 12 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг ёш футболчилар билан майдондаги ўзаро тушуниши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада оширмоқда.

Чемпионатдаги юқори амбициялар

Майкл Каррик қўл остида Премер-лиганинг ўтган мавсумини учинчи ўринда якунлаган Манчестер Юнайтеднинг тезкор ўсиши баъзилар учун кутилмаган ҳолат бўлган бўлиши мумкин. Бироқ Браян Мбемо жамоанинг бу муваффақиятидан ажабланмаганини, чунки клуб доимо энг йирик совринлар учун курашишини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилмоқда ва тинимсиз меҳнат эвазига юқори натижаларга эришилмоқда.

«Мен бу натижадан ажабланмадим, чунки бу катта клуб ва биз доимо улкан мақсадларни кўзлаймиз», — дея таъкидлади ҳужумчи. Унинг фикрича, жамоа ҳар бир ўйинда майдонга фақат ғалаба учун тушади ва машғулотларда қаттиқ меҳнат қилиб, янги мавсумга пухта тайёргарлик кўрмоқда.

Премер-лигастарти яқин

Янги мавсум бошланиши олдидан қилинган бундай ижобий натижалар ва сифатли ўйин жамоа мухлисларида катта умид уйғотмоқда. Мбемонинг турли позицияларда ўйнай олиш қобилияти ва бош мураббийнинг тактик ғоялари Манчестер Юнайтедга рақобатбардошлик бағишлайди. Жамоа ўзининг Премер-лигадаги янги мавсумдаги илк расмий учрашувини 22-август куни сафарда Халл Сити клубига қарши ўтказади ва мазкур баҳс тайёргарликларнинг ҳақиқий синови бўлади.

Манчестер ЮнайтедБраян МбемоПремер-лигаМайкл КаррикФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиРеал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиКеча, 23:32Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинРеал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинКеча, 22:54Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиРеал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиКеча, 22:32Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиЧелси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиКеча, 22:19Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Кеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда