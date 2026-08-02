UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқланди
Уляновск автомобил заводи ўзининг машҳур йўлтанламас фургони учун ўнлаб йиллар давомида халқ орасида қўлланиб келинган норасмий номни расмий брендга айлантирди. ТАСС нашрининг расмий маълумотларига таяниб хабар беришича, ишлаб чиқарувчи «Буханка» номини «Эски юк қатори» (СГР) оиласига кирувчи автомобиллар учун расман бириктириб қўйди. Ушбу қадам миллий автомсозлик тарихидаги ўзига хос рамзий воқелик бўлиб, халқона атама илк бор юридик мақомга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмийлаштириш жараёни ва унинг тарихиУшбу ўзгаришларга тайёргарлик ишлари баҳор ойларидаёқ бошлаб юборилган эди. Хусусан, 2026-йилнинг апрель ойи охирларида UAZ корхонаси Россиянинг интеллектуал мулк агентлиги — Роспатентга «UAZ Буханка» ҳамда UAZ Буханка товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш бўйича расмий аризалар топширгани маълум бўлганди. Кўрилган чора-тадбирлар натижасида афсонавий ном тўлиқ қонуний расмийлаштирилди ва эндиликда завод ҳужжатларида ҳам ўз аксини топди.
Эслатиб ўтамиз, «Буханка» лақабининг тарихи ўтган асрнинг ўрталарига бориб тақалади. Ушбу транспорт воситаси ўзининг ўзига хос шакли туфайли дастлабки йилларданоқ харидорлар ва ҳайдовчилар эътиборини қозонган. Ўз даврида завод индекси сояда қолиб, халқона атама автомобилнинг ҳақиқий номига айланиб кетган эди.
Ушбу турдаги автомобилларнинг тарихи 1958-йилдан бошланади. Оширилган ўтиш қобилиятига эга бўлган илк тўла приводли фургон айнан Уляновск автозаводида ГAZ-69 базасида яратилган UAZ-450 модели сифатида ишлаб чиқарила бошланган эди. Ўша даврданоқ унинг ўзига хос кузов шакли автомобилга нон бўлакларини эслатувчи «Буханка» лақабини олиб келган.
Моделнинг давомийлиги ва аҳамиятиВақт ўтиши билан дастлабки русумлар асосида бошқа модификациялар ҳам яратилди. Аввалига UAZ-451 моделлари, кейинчалик эса янада такомиллаштирилган тўла приводли UAZ-452 автомобиллари конвеердан чиқди. Айнан шу авлод кейинчалик ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқарилиши давом этаётган СГР оиласининг пойдеворига айланди.
Маълумотларга кўра, мазкур оилага мансуб транспорт воситалари ўнлаб йиллар давомида ўзгаришларга учраганига қарамай, ўзининг асосий қиёфасини сақлаб қолган. СГР автомобиллари олтмиш йилдан ортиқ вақт мобайнида узлуксиз ишлаб чиқарилиб келинмоқда ва бугунги кунда ҳам Россия автомобил саноатининг энг таниқли ҳамда ўзига хос моделларидан бири сифатида қолмоқда.
…