UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқланди

·0·Авто
UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқланди

Уляновск автомобил заводи ўзининг машҳур йўлтанламас фургони учун ўнлаб йиллар давомида халқ орасида қўлланиб келинган норасмий номни расмий брендга айлантирди. ТАСС нашрининг расмий маълумотларига таяниб хабар беришича, ишлаб чиқарувчи «Буханка» номини «Эски юк қатори» (СГР) оиласига кирувчи автомобиллар учун расман бириктириб қўйди. Ушбу қадам миллий автомсозлик тарихидаги ўзига хос рамзий воқелик бўлиб, халқона атама илк бор юридик мақомга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмийлаштириш жараёни ва унинг тарихи

Ушбу ўзгаришларга тайёргарлик ишлари баҳор ойларидаёқ бошлаб юборилган эди. Хусусан, 2026-йилнинг апрель ойи охирларида UAZ корхонаси Россиянинг интеллектуал мулк агентлиги — Роспатентга «UAZ Буханка» ҳамда UAZ Буханка товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш бўйича расмий аризалар топширгани маълум бўлганди. Кўрилган чора-тадбирлар натижасида афсонавий ном тўлиқ қонуний расмийлаштирилди ва эндиликда завод ҳужжатларида ҳам ўз аксини топди.

Эслатиб ўтамиз, «Буханка» лақабининг тарихи ўтган асрнинг ўрталарига бориб тақалади. Ушбу транспорт воситаси ўзининг ўзига хос шакли туфайли дастлабки йилларданоқ харидорлар ва ҳайдовчилар эътиборини қозонган. Ўз даврида завод индекси сояда қолиб, халқона атама автомобилнинг ҳақиқий номига айланиб кетган эди.

Ушбу турдаги автомобилларнинг тарихи 1958-йилдан бошланади. Оширилган ўтиш қобилиятига эга бўлган илк тўла приводли фургон айнан Уляновск автозаводида ГAZ-69 базасида яратилган UAZ-450 модели сифатида ишлаб чиқарила бошланган эди. Ўша даврданоқ унинг ўзига хос кузов шакли автомобилга нон бўлакларини эслатувчи «Буханка» лақабини олиб келган.

Моделнинг давомийлиги ва аҳамияти

Вақт ўтиши билан дастлабки русумлар асосида бошқа модификациялар ҳам яратилди. Аввалига UAZ-451 моделлари, кейинчалик эса янада такомиллаштирилган тўла приводли UAZ-452 автомобиллари конвеердан чиқди. Айнан шу авлод кейинчалик ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқарилиши давом этаётган СГР оиласининг пойдеворига айланди.

Маълумотларга кўра, мазкур оилага мансуб транспорт воситалари ўнлаб йиллар давомида ўзгаришларга учраганига қарамай, ўзининг асосий қиёфасини сақлаб қолган. СГР автомобиллари олтмиш йилдан ортиқ вақт мобайнида узлуксиз ишлаб чиқарилиб келинмоқда ва бугунги кунда ҳам Россия автомобил саноатининг энг таниқли ҳамда ўзига хос моделларидан бири сифатида қолмоқда.

UAZБуханкаАвтозаводСГРЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиКеча, 18:52Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиКеча, 15:57Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаКеча, 11:59Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиКеча, 11:51Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиКеча, 10:59Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиКеча, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси