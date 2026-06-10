Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайди

·0·Техно
Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайди

2026-йил ёзининг охирига қадар Yandex компаниясининг роботлаштирилган етказиб бериш хизмати Воронеж ва Тюмен шаҳарларида ишга туширилади. Компания вакилларининг маълум қилишича, ушбу лойиҳа географияси олтита миллионер-шаҳаргача кенгаяди ва йил якунига қадар янги ҳудудлар қўшилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда ушбу шаҳарларда махсус робот-картографлар фаолият юритмоқда. Уларнинг асосий вазифаси кўчаларнинг батафсил уч ўлчамли (3D) харитасини тузишдан иборат. Бу хариталар келажакда робот-курьерларга шаҳар муҳитида хатосиз ҳаракатланиш ва манзилларни аниқ топиш имконини беради.

Фойдаланувчилар робот орқали буюртмаларни Yandex Лавка ва Yandex Эда иловалари орқали амалга оширишлари мумкин бўлади. Янги ҳудудларда Yandex томонидан серияли ишлаб чиқарилаётган тўртинчи авлод роверларидан фойдаланилади. Ушбу қурилмалар мураккаб шаҳар шароитларига мослашган.

2026-йилнинг биринчи чораги якунига кўра, роботлар парки 500 тани ташкил этган бўлса, 2027-йил охирига қадар уларнинг сонини 20 000 тага етказиш мақсад қилинган. Йил бошидан буён компания қамров доирасини бир неча баробар кенгайтириб, сервисга 100 дан ортиқ даркстор ва етказиб бериш ҳудудларини улади.

YandexРобототехникаТехнологияСунъий IntelлектЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиҲиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиБугун, 09:571 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиВаймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиБугун, 09:247000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилдиБугун, 09:21Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус