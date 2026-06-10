Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайди
2026-йил ёзининг охирига қадар Yandex компаниясининг роботлаштирилган етказиб бериш хизмати Воронеж ва Тюмен шаҳарларида ишга туширилади. Компания вакилларининг маълум қилишича, ушбу лойиҳа географияси олтита миллионер-шаҳаргача кенгаяди ва йил якунига қадар янги ҳудудлар қўшилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда ушбу шаҳарларда махсус робот-картографлар фаолият юритмоқда. Уларнинг асосий вазифаси кўчаларнинг батафсил уч ўлчамли (3D) харитасини тузишдан иборат. Бу хариталар келажакда робот-курьерларга шаҳар муҳитида хатосиз ҳаракатланиш ва манзилларни аниқ топиш имконини беради.
Фойдаланувчилар робот орқали буюртмаларни Yandex Лавка ва Yandex Эда иловалари орқали амалга оширишлари мумкин бўлади. Янги ҳудудларда Yandex томонидан серияли ишлаб чиқарилаётган тўртинчи авлод роверларидан фойдаланилади. Ушбу қурилмалар мураккаб шаҳар шароитларига мослашган.
2026-йилнинг биринчи чораги якунига кўра, роботлар парки 500 тани ташкил этган бўлса, 2027-йил охирига қадар уларнинг сонини 20 000 тага етказиш мақсад қилинган. Йил бошидан буён компания қамров доирасини бир неча баробар кенгайтириб, сервисга 100 дан ортиқ даркстор ва етказиб бериш ҳудудларини улади.
…