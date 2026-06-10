8000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилди

·0·Техно
8000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилди

Realme компанияси ўзининг янги Realme П4Р 5G смартфонини расман намойиш этди. Қурилма ҳамёнбоп нарх сегментига мансуб бўлса-да, ўзининг юқори автономлик кўрсаткичи ва мустаҳкам ҳимояси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 6,8 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ рухсатини ва 144 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Экраннинг энг юқори ёрқинлиги 1200 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Қурилма унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 6300 чипсети масъул этиб белгиланган.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг 8000 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Смартфон 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясига эга. Шунингдек, қурилма корпуси ИП65 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Камера борасида 50 мегапикселли асосий сенсор ва 8 мегапикселли селфи-камера таклиф этилади.

Realme П4Р 5G уч хил хотира конфигурациясида сотувга чиқади: 4/128 GB, 6/128 GB ва 6/256 GB. Энг кичик моделнинг нархи 200 доллардан бошланади, бироқ сотувларнинг илк босқичида барча версиялар учун 20 доллар чегирма амал қилади. Смартфон ён томонлама бармоқ изи сканери, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ва USB-C порти билан таъминланган.

RealmeСмартфонТехнологияMediaTekГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиYandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиБугун, 10:24Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиҲиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиБугун, 09:571 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиВаймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиБугун, 09:247000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилдиБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус