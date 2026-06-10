Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратди

·0·Техно
Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратди

Ҳозирга қадар ҳеч ким энергия ишлаб чиқаришга қодир бўлган термоядровий реактор ярата олмаган, бироқ физиклар бу мақсадга эришиш йўлида аниқ режага эга. Муҳим босқичлардан бири — термоядровий ёқилғини 10 миллион даража Цельсийгача қиздиришдир, бу деярли Қуёш марказидаги ҳароратга тенг. Avalanche стартапи TechCrunch нашрига эксклюзив тарзда маълум қилишича, унинг стол устига сиғадиган прототипи ушбу кўрсаткичдан ўтиб, плазмани тахминан 11 миллион даражагача қиздиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бундай натижага дунё миқёсида саноқли компанияларгина эришган. Кўпгина термоядровий стартаплар ушбу маррага етиш учун жуда катта маблағ сарфлаган бўлса, Avalanche бунга 50 миллион доллардан камроқ венчур инвестиция билан эришганини таъкидламоқда. Плазма физиклари ҳароратни термометр билан эмас, балки кEV (килоэлектрон-вольт) ўлчов бирлиги ёрдамида заррачалар энергиясини ўрганиш орқали ўлчайдилар. Мутахассисларнинг фикрича, 1 кEV дан юқори кўрсаткич бутун дунё эътиборини тортадиган жиддий натижадир.

Плазма ҳарорати термоядровий тажрибаларни баҳолашда асосий ўзгарувчилардан бири ҳисобланади. Агар плазма етарли даражада қизимаса, заррачаларнинг бир-бири билан тўқнашиш ва янги атомга айланиш эҳтимоли камаяди. Аммо плазма етарлича иссиқ, зич ва барқарор бўлса, термоядровий реакция содир бўлиб, улкан миқдордаги энергия ажралиб чиқади. Бу муваффақият ҳали тўлиқ ғалаба дегани эмас, бироқ стартап ўз реакторида сарфланганидан кўра кўпроқ энергия ишлаб чиқариш йўлида эканидан далолат беради.

Avalanche компаниясининг кичик ҳажмдаги прототиплари термоядровий энергетика рақобатчилар ўйлагандан кўра кичикроқ миқёсда ҳам ишлаши мумкинлигини кўрсатмоқда. Аксарият стартаплар ўнлаб ёки юзлаб мегаватт электр энергияси ишлаб чиқарадиган йирик реакторларни лойиҳалаштирмоқда. Агар Avalanche ихчам ва арзонроқ қурилма ярата олса, у дизел генераторларидан тортиб табиий газ турбиналаригача бўлган кўплаб технологияларга жиддий рақобатчи бўлиши мумкин.

Компания натижаларни ҳали илмий журналларда эълон қилмаган бўлса-да, ҳисобот МIT (Массачусетс технология институти) физиги томонидан тасдиқланганини билдирди. Аксарият реакторлар улкан қурилмалар бўлган бир пайтда, Avalanche кичик ўлчамни танлади, чунки ихчам қурилмаларни такомиллаштириш осонроқ. Стартапнинг Жйн деб номланган сўнгги қурилмасининг термоядровий ўзаги диаметри бор-йўғи беш дюймни ташкил этади.

AvalancheТермоядровий ЭнергияТехнологияПлазмаФизика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиSpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиБугун, 12:24Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиSamsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиБугун, 12:21ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилдиБугун, 12:21Google Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиGoogle Gemini 3.5 Ливе Транслате технологиясини тақдим этдиБугун, 11:59Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиНафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиБугун, 11:24Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиHuawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус