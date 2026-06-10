ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилди
Дунёнинг энг йирик литография ускуналари ишлаб чиқарувчиси ASML компанияси Европа Иттифоқининг яримўтказгичлар етказиб бериш занжирига фаол аралашиш ғоясига қарши чиқди. Компания раҳбарияти саноат мустақиллигига ўзининг ривожланган ишлаб чиқариш базасисиз эришиб бўлмаслигини, минтақада эса ҳозирча бундай имконият етарли эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ASML бош директори Christophe Fouquet компания бизнесининг асосий қисми Осиё бўлимларига тўғри келишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ASML даромадининг қарийб 80 фоизи осиёлик мижозлар ҳисобига шаклланади, Европа буюртмачилари эса умумий улушнинг атиги 1 фоизини ташкил қилади. Бу кўрсаткич глобал саноатнинг реал тузилмасини акс эттиради.
Фоуқует Европа Иттифоқининг назоратни кучайтириш бўйича ташаббуслари минтақадаги мавжуд чекловларни ҳисобга олиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, маҳаллий ишлаб чиқариш сезиларли даражада ўсмасдан туриб амалга ошириладиган ҳар қандай "суверенизация" уринишлари тескари натижа бериши — рақобатбардошликнинг пасайиши ва технологик компанияларнинг Европадан чиқиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.
Европа Иттифоқи расмийлари яқинда чиплар етказиб бериш тартибини қатъийлаштиришни таклиф қилиб, фавқулодда вазиятларда логистика жараёнларига аралашиш ҳуқуқини қўлга киритмоқчи эканликларини билдиришган эди. Шу билан бирга, Elon Musk ҳам ASML ҳақида ижобий фикр билдириб, уни Европадаги энг буюк ва ҳурматга лойиқ компания деб атаган эди.
Эслатиб ўтамиз, ASML Европа тарихидаги энг қиммат компанияга айланган эди. Шунингдек, TSMC директорлар кенгаши раиси компаниянинг консерватив ёндашуви туфайли кейинги авлод литография ускуналарига сармоя киритишни истамаётгани ҳақидаги миш-мишларни рад этди.
…