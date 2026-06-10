ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилди

·58·Техно
ASML Европанинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллик режасини танқид қилди

Дунёнинг энг йирик литография ускуналари ишлаб чиқарувчиси ASML компанияси Европа Иттифоқининг яримўтказгичлар етказиб бериш занжирига фаол аралашиш ғоясига қарши чиқди. Компания раҳбарияти саноат мустақиллигига ўзининг ривожланган ишлаб чиқариш базасисиз эришиб бўлмаслигини, минтақада эса ҳозирча бундай имконият етарли эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ASML бош директори Christophe Fouquet компания бизнесининг асосий қисми Осиё бўлимларига тўғри келишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ASML даромадининг қарийб 80 фоизи осиёлик мижозлар ҳисобига шаклланади, Европа буюртмачилари эса умумий улушнинг атиги 1 фоизини ташкил қилади. Бу кўрсаткич глобал саноатнинг реал тузилмасини акс эттиради.

Фоуқует Европа Иттифоқининг назоратни кучайтириш бўйича ташаббуслари минтақадаги мавжуд чекловларни ҳисобга олиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, маҳаллий ишлаб чиқариш сезиларли даражада ўсмасдан туриб амалга ошириладиган ҳар қандай "суверенизация" уринишлари тескари натижа бериши — рақобатбардошликнинг пасайиши ва технологик компанияларнинг Европадан чиқиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.

Европа Иттифоқи расмийлари яқинда чиплар етказиб бериш тартибини қатъийлаштиришни таклиф қилиб, фавқулодда вазиятларда логистика жараёнларига аралашиш ҳуқуқини қўлга киритмоқчи эканликларини билдиришган эди. Шу билан бирга, Elon Musk ҳам ASML ҳақида ижобий фикр билдириб, уни Европадаги энг буюк ва ҳурматга лойиқ компания деб атаган эди.

Эслатиб ўтамиз, ASML Европа тарихидаги энг қиммат компанияга айланган эди. Шунингдек, TSMC директорлар кенгаши раиси компаниянинг консерватив ёндашуви туфайли кейинги авлод литография ускуналарига сармоя киритишни истамаётгани ҳақидаги миш-мишларни рад этди.

ASMLЯримўтказгичларЕвропа ИттифоқиТехнологияTSMC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус