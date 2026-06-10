Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этди

·0·Техно
Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этди

Декарт стартапи чоршанба куни реал вақт режимида фотореалистик ҳайдаш муҳитини яратишга қодир бўлган Оасис 3 интерактив дунё моделини намойиш этди. Ушбу модел ҳозирда API орқали фойдаланиш учун очиқ. Компания дастлаб кам учрайдиган ҳайдаш сценарийларини симуляция қилишга муҳтож бўлган автоном транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиларини нишонга олмоқда, келажакда эса робототехника ва бошқа жисмоний AI соҳаларига кенгайишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Декарт асосчиси ва бош директори Деан Леитерсдорфнинг сўзларига кўра, Оасис 3 дастурчилар учун дунё моделлари атрофида OpenAI тил моделлари билан қилганидек экотизим яратиш имконини беради. Ҳозирда стартапнинг 100 000 дан ортиқ дастурчилардан иборат ҳамжамияти мавжуд бўлиб, уларнинг аксарияти Лукй видео модели асосида электрон тижорат ва жонли эфирлар учун маҳсулотлар яратмоқда. Оасис 3 эса компаниянинг жисмоний AI йўналишидаги янги қадами ҳисобланади.

Оасис 3 моделидан фойдаланиш нархи сониясига 0,02 долларни ташкил этади. Ушбу модел Google томонидан тақдим этилган Гение 3 ва Ворлд Лабс компаниясининг Марбле лойиҳаси каби рақобатчилар билан беллашади. Яқинда Декарт 300 миллион доллар инвестиция жалб қилди ва унинг бозор қиймати қарийб 4 миллиард долларга етди. Инвесторлар орасида Toyota, Adobe, eBay ва NVIDIA каби гигантлар бор.

Оасис 3 моделининг асосий устунлиги унинг фотореалистик тасвирлари ва чексиз генерация қилиш қобилиятидир. Бу Декарт Оптимизатион Стакк (ДОС) дастурий таъминоти туфайли амалга оширилади, у моделларни NVIDIA, Amazon ва Google аппарат воситаларида самарали ишлашини таъминлайди. Натижада, ушбу моделларни ишга тушириш харажатлари соҳадаги бошқа рақобатчиларга қараганда анча арзон тушади.

Модел бир вақтнинг ўзида олд ва икки ён томондан кўриниш берувчи физик жиҳатдан аниқ муҳитларни яратади. Бу автоном бошқарув тизимларини синовдан ўтказиш учун жуда муҳимдир. Декарт дастурчиларга чекланган демо версиялар ўрнига чексиз сценарийлар яратиш имконини беради, бу эса ўзи бошқариладиган автомобиллар учун турли экстремал ҳолатларни моделлаштиришда қўл келади.

ДекартОасис 3Сунъий IntelлектNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаStarlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаБугун, 13:22VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиVPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиБугун, 13:20Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиYandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиБугун, 12:57Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаНима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаБугун, 12:57Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиSnapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиБугун, 12:51RedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиRedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус