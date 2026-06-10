Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятлар

·0·Техно
Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятлар

Pinterest платформаси Amazon билан ҳамкорликни кенгайтираётганини эълон қилди. Эндиликда ижтимоий тармоқ креаторлар учун Amazon Сторефронт дўконларини интеграция қилиш имкониятини тақдим этади. Ушбу онлайн дўконлар муаллифларга ўз видео ва контентларида кўрсатилган маҳсулотлар учун аффилят (шериклик) ҳаволалари орқали даромад олиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу қадам Pinterest учун Instagram, TikTok, YouTube ва Facebook каби йирик платформаларда ўз бизнесини йўлга қўйган креаторларни жалб қилишда муҳим восита бўлади. Компания маълумотларига кўра, фойдаланувчиларнинг ярмидан кўпи платформага харид қилиш мақсадида киради ва ҳар ойда 80 миллиарддан ортиқ қидирув сўровлари амалга оширилади.

Янги восита ёрдамида креаторлар ўзларининг Amazon Сторефронт саҳифаларини бевосита Pinterest аккаунтига улашлари мумкин. Созламалар тугаллангач, мос келадиган Amazon маҳсулоти белгиланганда аффилят ҳаволаси автоматик равишда бириктирилади. Бу эса маҳсулотларни реклама қилиш жараёнини тўлиқ автоматлаштиради ва мухлисларга муаллиф тавсияларини яхшироқ кўриш имконини беради.

Мазкур келашув 2023-йилда бошланган кўп йиллик реклама ҳамкорлигининг давоми ҳисобланади. Pinterest шунингдек, 2024-йилда Google билан ҳам шунга ўхшаш реклама битимини имзолаган эди. Бу ҳаракатлар платформанинг даромад келтириш салоҳиятини оширишга қаратилган бўлиб, сўнгги вақтларда фойдаланувчилар томонидан эътирозларга сабаб бўлаётган сунъий интеллект (AI) томонидан яратилган сифатсиз контент муаммосига ҳам ечим бўлиши кутилмоқда.

Ҳақиқий креаторлар билан ишлаш орқали Pinterest ўз обрўсини тиклашни ва яна илҳом манбаи ҳамда харидлар марказига айланишни кўзламоқда. Компания тез орада бошқа ҳамкорлар билан ҳам дўконларни боғлаш функциясини ишга туширишини маълум қилди.

PinterestAmazonТехнологияЭлектрон ТижоратКреаторлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 14:24Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЖедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:52Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус