Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятлар
Pinterest платформаси Amazon билан ҳамкорликни кенгайтираётганини эълон қилди. Эндиликда ижтимоий тармоқ креаторлар учун Amazon Сторефронт дўконларини интеграция қилиш имкониятини тақдим этади. Ушбу онлайн дўконлар муаллифларга ўз видео ва контентларида кўрсатилган маҳсулотлар учун аффилят (шериклик) ҳаволалари орқали даромад олиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу қадам Pinterest учун Instagram, TikTok, YouTube ва Facebook каби йирик платформаларда ўз бизнесини йўлга қўйган креаторларни жалб қилишда муҳим восита бўлади. Компания маълумотларига кўра, фойдаланувчиларнинг ярмидан кўпи платформага харид қилиш мақсадида киради ва ҳар ойда 80 миллиарддан ортиқ қидирув сўровлари амалга оширилади.
Янги восита ёрдамида креаторлар ўзларининг Amazon Сторефронт саҳифаларини бевосита Pinterest аккаунтига улашлари мумкин. Созламалар тугаллангач, мос келадиган Amazon маҳсулоти белгиланганда аффилят ҳаволаси автоматик равишда бириктирилади. Бу эса маҳсулотларни реклама қилиш жараёнини тўлиқ автоматлаштиради ва мухлисларга муаллиф тавсияларини яхшироқ кўриш имконини беради.
Мазкур келашув 2023-йилда бошланган кўп йиллик реклама ҳамкорлигининг давоми ҳисобланади. Pinterest шунингдек, 2024-йилда Google билан ҳам шунга ўхшаш реклама битимини имзолаган эди. Бу ҳаракатлар платформанинг даромад келтириш салоҳиятини оширишга қаратилган бўлиб, сўнгги вақтларда фойдаланувчилар томонидан эътирозларга сабаб бўлаётган сунъий интеллект (AI) томонидан яратилган сифатсиз контент муаммосига ҳам ечим бўлиши кутилмоқда.
Ҳақиқий креаторлар билан ишлаш орқали Pinterest ўз обрўсини тиклашни ва яна илҳом манбаи ҳамда харидлар марказига айланишни кўзламоқда. Компания тез орада бошқа ҳамкорлар билан ҳам дўконларни боғлаш функциясини ишга туширишини маълум қилди.
…