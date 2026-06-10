Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норози
Сешанба куни Anthropic компанияси ўзининг шов-шувларга сабаб бўлган Мйтос киберхавфсизлик моделининг оммавий ва чекланган версияси — Фабле моделини тақдим этди. Бироқ, янги моделдаги қатъий чекловлар киберхавфсизлик тадқиқотчилари ва соҳа мутахассисларининг кескин эътирозларига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
IBM Х-Форсе тадқиқотчиси Валентина “Чомпие” Палмиоттининг таъкидлашича, Фабле киберхавфсизликка ҳатто билвосита алоқадор бўлган ҳар қандай сўровни, жумладан, оддий блог постларини ўқиш каби зарарсиз вазифаларни ҳам рад этмоқда. Хавфсизлик чоралари ишга тушганда, модел чатни тўхтатиб, хабар киберхавфсизлик ёки биология мавзулари билан боғлиқлиги сабабли блокланганини маълум қилади.
Anthropic ушбу чекловларни зарарли дастурлар яратиш ёки биологик қуроллар ишлаб чиқиш хавфини камайтириш мақсадида жорий қилган. Компания апрель ойида Мйтос моделини чиқарганида, ундан фойдаланиш ҳуқуқини Прожект Глассвинг доирасида фақат саноқли ташкилотларга берган эди. Ўтган ҳафтада эса ушбу моделдан фойдаланиш имконияти 15 та давлатдаги юзлаб ташкилотлар учун кенгайтирилди.
Экспертларнинг фикрича, Фабле моделидаги чекловлар тизими калит сўзларга асосланган бўлиб, у кўпинча хавфсиз код ёзиш сўровларини ҳам нотўғри талқин қилмоқда. Масалан, киберхавфсизлик фахрийси Матт Суиченинг айтишича, тизим дастурий муҳандисликнинг энг яхши амалиётларини киберҳужум билан адаштириб юбормоқда ва натижада фойдаланувчини автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига ўтказиб қўймоқда.
Ҳозирча Anthropic ушбу танқидларга расмий муносабат билдирмади. Мутахассислар модел ҳали дастлабки босқичда эканлигини ва вақт ўтиши билан киберхавфсизлик компаниялари билан ҳамкорликда ушбу “тўсиқлар” юmsҳатилишига умид қилишмоқда.
…