SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади

·0·Техно
SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади

SpaceX компанияси Ер орбитасида улкан маълумотларни қайта ишлаш марказлари флотини яратиш бўйича ўз режаларини очиқлади. Elon Musk томонидан тақдим этилган лойиҳага кўра, биринчи авлод "сунъий интеллект сунъий йўлдоши"нинг узунлиги тахминан 70 метрни ташкил этади, бу эса Boeing 747 самолётининг ўлчамига тенгдир. Ушбу қурилмалар коинотда мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сунъий йўлдошлар корпоратив даражадаги NVIDIA Rubin график процессорлари (GPU) билан жиҳозланади. Маълумотларга кўра, ҳар бир аппарат бортида 72 та GPUдан иборат GB300 сервер стойкасининг эквивалентини олиб юради. Бундай юқори қувватли тизимлар ажратиб чиқарадиган иссиқликни назорат қилиш учун SpaceX махсус суюқлик асосидаги совутиш тизимидан фойдаланишни режалаштирмоқда.

Коинотдаги вакуум шароитида иссиқликни тарқатиш учун ҳар бир сунъий йўлдош 110 квадрат метр майдонга эга ёйилувчи радиаторлар билан таъминланади. Мутахассисларнинг фикрича, тизимда сув ўрнига аммиак ишлатилиши эҳтимоли юқори, чунки у паст ҳароратларда ҳам суюқ ҳолатда қолади. Худди шундай технология ҳозирда Халқаро коинот станциясида (ХКС) ҳам қўлланилади.

Elon Muskнинг таъкидлашича, ушбу сунъий йўлдошлар Starlink қурилмаларига қараганда соддароқ тузилишга эга бўлади, чунки улар кенг полосали алоқа учун зарур бўлган мураккаб антенна массивларини талаб қилмайди. SpaceX Техаснинг Бастроп шаҳридаги заводида келаси йилнинг охиригача ушбу сунъий интеллект қурилмаларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни мақсад қилган.

SpaceXElon MuskNVIDIAСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиБугун, 17:55Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиБугун, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиБугун, 17:25AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаAI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаБугун, 17:24Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаNetflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаБугун, 17:20Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус