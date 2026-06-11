Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз олади
Сунъий интеллект соҳасидаги шиддатли рақобатда етакчиликни қўлдан бой бермаслик учун технология гигантлари улкан маблағларни сарфлашда давом этмоқда. Bloomberg хабарига кўра, Amazon компанияси бир қатор йирик молия институтларидан 17,5 миллиард доллар миқдорида кредит олиш бўйича шартнома имзолади. Кредит берувчилар қаторида Citiгруп, JPMorgan Часе, Wells Fargo, HSBC ва BofA Секуритиес каби банклар бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу келишув "кечиктирилган муддатли кредит" (делаед драв терм лоан) шаклида тузилган бўлиб, бу Amazon'га барча маблағни бирданига эмас, балки ўз эҳтиёжларига қараб бўлиб-бўлиб олиш имконини беради. Бу эса компанияга молиявий ресурсларни бошқаришда катта мослашувчанлик беради. Шуниси эътиборлики, ушбу келишув Amazon Канадада 14 миллиард долларлик облигациялар сотишини эълон қилганидан атиги икки кун ўтиб амалга оширилди. Шундай қилиб, компания сўнгги 48 соат ичида жами 31,5 миллиард доллар янги молиялаштиришни жалб қилди.
Ҳозирча Amazon бу маблағларни айнан нима учун сарфлаши тўлиқ очиқланмаган. Reuters нашрининг қайд этишича, янги кредит "умумий корпоратив мақсадлар" учун йўналтирилади. Бироқ, соҳа таҳлилчилари бу маблағларнинг асосий қисми сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш, хусусан, янги чиплар ва маълумотлар марказларини (дата сентерс) қуришга сарфланишини тахмин қилмоқдалар.
Amazon бу борада ёлғиз эмас. Сўнгги пайтларда йирик технология компаниялари сунъий интеллект лойиҳаларини молиялаштириш учун рекорд даражадаги капитал харажатларни амалга оширмоқда. Масалан, Google'нинг бош компанияси Алпҳабет 80 миллиард доллар жалб қилишни режалаштираётганини маълум қилган бўлса, Meta ўз тарихидаги энг йирик — 30 миллиард долларлик облигациялар савдосини эълон қилди.
Ҳозирда инвесторлар ва таҳлилчиларни бир савол кўпроқ ўйлантирмоқда: ушбу улкан харажатлар ўзини оқлайдими? Силикон водийси стандартлари бўйича ҳам ҳайратланарли даражада бўлган бу қарзлар келажакда кутилган даромадни келтирадими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади.
…