Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз олади

·8·Техно
Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз олади

Сунъий интеллект соҳасидаги шиддатли рақобатда етакчиликни қўлдан бой бермаслик учун технология гигантлари улкан маблағларни сарфлашда давом этмоқда. Bloomberg хабарига кўра, Amazon компанияси бир қатор йирик молия институтларидан 17,5 миллиард доллар миқдорида кредит олиш бўйича шартнома имзолади. Кредит берувчилар қаторида Citiгруп, JPMorgan Часе, Wells Fargo, HSBC ва BofA Секуритиес каби банклар бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу келишув "кечиктирилган муддатли кредит" (делаед драв терм лоан) шаклида тузилган бўлиб, бу Amazon'га барча маблағни бирданига эмас, балки ўз эҳтиёжларига қараб бўлиб-бўлиб олиш имконини беради. Бу эса компанияга молиявий ресурсларни бошқаришда катта мослашувчанлик беради. Шуниси эътиборлики, ушбу келишув Amazon Канадада 14 миллиард долларлик облигациялар сотишини эълон қилганидан атиги икки кун ўтиб амалга оширилди. Шундай қилиб, компания сўнгги 48 соат ичида жами 31,5 миллиард доллар янги молиялаштиришни жалб қилди.

Ҳозирча Amazon бу маблағларни айнан нима учун сарфлаши тўлиқ очиқланмаган. Reuters нашрининг қайд этишича, янги кредит "умумий корпоратив мақсадлар" учун йўналтирилади. Бироқ, соҳа таҳлилчилари бу маблағларнинг асосий қисми сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш, хусусан, янги чиплар ва маълумотлар марказларини (дата сентерс) қуришга сарфланишини тахмин қилмоқдалар.

Amazon бу борада ёлғиз эмас. Сўнгги пайтларда йирик технология компаниялари сунъий интеллект лойиҳаларини молиялаштириш учун рекорд даражадаги капитал харажатларни амалга оширмоқда. Масалан, Google'нинг бош компанияси Алпҳабет 80 миллиард доллар жалб қилишни режалаштираётганини маълум қилган бўлса, Meta ўз тарихидаги энг йирик — 30 миллиард долларлик облигациялар савдосини эълон қилди.

Ҳозирда инвесторлар ва таҳлилчиларни бир савол кўпроқ ўйлантирмоқда: ушбу улкан харажатлар ўзини оқлайдими? Силикон водийси стандартлари бўйича ҳам ҳайратланарли даражада бўлган бу қарзлар келажакда кутилган даромадни келтирадими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади.

AmazonСунъий IntelлектБизнесТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиTesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиБугун, 20:21Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаКровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаБугун, 19:52Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус