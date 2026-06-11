Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этади

·26·Техно
Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этади

Куктеч компанияси АД902С модел рақамига эга янги қувватлантириш қурилмасини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур гаджет Хитойда миллий ККК сифат сертификатидан муваффақиятли ўтди. Дастлабки маълумотларга кўра, бу смартфонлар, ноутбуклар ва бошқа қурилмаларни тезкор қувватлантиришга мўлжалланган ихчам адаптердир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма иккита USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, асосий К1 порти 90 В гача қувват бериш имкониятига эга. У 5 В / 3 А дан 20 В / 4,5 А гача бўлган кенг кўламли режимларни қўллаб-қувватлайди, бу эса уни замонавий ноутбуклар учун ҳам мос келадиган қилади.

Иккинчи К2 порти эса 22,5 В гача қувватга мўлжалланган бўлиб, у камроқ энергия талаб қиладиган гаджетлар учун мўлжалланган. Ҳар иккала портдан бир вақтнинг ўзида фойдаланилганда, умумий қувват тақсимоти 65 В (45 В + 20 В) гача пасаяди.

Куктеч брендининг ушбу янги маҳсулоти ўзининг ихчам ўлчамлари ва юқори самарадорлиги билан бозорда кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг расмий сотув санаси ва нархи ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган.

КуктечUSB-CТехнологияГаджетҚувватлантиргич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларiPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларБугун, 10:57NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиNASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиБугун, 10:26Starlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиStarlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиБугун, 10:22Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгWhоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгБугун, 09:58Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиКинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиБугун, 09:23Поэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаПоэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус