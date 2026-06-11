Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этади
Куктеч компанияси АД902С модел рақамига эга янги қувватлантириш қурилмасини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур гаджет Хитойда миллий ККК сифат сертификатидан муваффақиятли ўтди. Дастлабки маълумотларга кўра, бу смартфонлар, ноутбуклар ва бошқа қурилмаларни тезкор қувватлантиришга мўлжалланган ихчам адаптердир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма иккита USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, асосий К1 порти 90 В гача қувват бериш имкониятига эга. У 5 В / 3 А дан 20 В / 4,5 А гача бўлган кенг кўламли режимларни қўллаб-қувватлайди, бу эса уни замонавий ноутбуклар учун ҳам мос келадиган қилади.
Иккинчи К2 порти эса 22,5 В гача қувватга мўлжалланган бўлиб, у камроқ энергия талаб қиладиган гаджетлар учун мўлжалланган. Ҳар иккала портдан бир вақтнинг ўзида фойдаланилганда, умумий қувват тақсимоти 65 В (45 В + 20 В) гача пасаяди.
Куктеч брендининг ушбу янги маҳсулоти ўзининг ихчам ўлчамлари ва юқори самарадорлиги билан бозорда кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг расмий сотув санаси ва нархи ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган.
…