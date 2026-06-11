iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошди

·36·Техно
iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошди

Блогер Тим Скофилд iOS 27 бета-версиясидаги янгиланган АирДроп функциясини синовдан ўтказди. Apple ўз тақдимотида маълумот узатиш тезлиги iOS 26 билан солиштирганда 80 фоизгача ошишини вада қилган эди. Блогер ушбу баёнотни амалда текшириб кўришга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажриба учун давомийлиги 7 дақиқа 30 сония, ҳажми эса 3,5 GB бўлган видео файл танлаб олинди. Файлни iOS 27 ўрнатилган қурилмадан iOS 26 тизимидаги смартфонга узатиш учун 2 дақиқа 11 сония вақт сарфланди. Бироқ, ҳар иккала қурилма ҳам iOS 27 бошқарувида бўлганда, бу жараён бор-йўғи 41 сония давом этди.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, янги тизимда маълумот узатиш тезлиги тахминан 69 фоизга ошган. Бу кўрсаткич компания вада қилган 80 фоиздан бироз пастроқ бўлса-да, кундалик фойдаланишда сезиларли даражада тезроқ эканлиги яққол кўриниб турибди.

Шуни таъкидлаш керакки, якуний натижалар уланиш шароитлари, қурилмалар орасидаги масофа ва тизимнинг конкрет версиясига қараб ўзгариши мумкин. Катта эҳтимол билан, Apple iOS 27 нинг финал релизигача АирДроп функциясини янада оптималлаштиради ва кўрсаткичларни эълон қилинган даражага етказади.

AppleiPhoneiOS 27АирДропТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиAnthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиБугун, 11:53Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетБугун, 11:23iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларiPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларБугун, 10:57Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиКуктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус