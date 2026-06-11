Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилди
Ваймо компанияси ўзининг доимий фойдаланувчилари учун Ваймо Премиер деб номланган содиқлик дастурини ишга туширмоқда. Ойига 29,99 доллар эвазига мижозлар роботаксилардан фойдаланишда бир қатор имтиёзларга эга бўладилар. Дастур доирасида аъзолар виртуал навбатларни четлаб ўтишлари ва ҳар бир сафардан 10 фоиз кешбэк олишлари мумкин бўлади. Шунингдек, тиғиз вақтларда кешбэк миқдори янада ошиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Премиер аъзолари ҳар ой бешта бепул бекор қилиш имкониятига эга бўлишади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Ваймо ушбу обуна эгаларига хизмат ҳали кутиш рўйхатида бўлган шаҳарларда ҳам роботакси чақириш имконини беради. Бироқ, Аустин ва Атланта шаҳарларида ушбу дастур ишламайди, чунки у ерда роботаксилар фақат Uber иловаси орқали хизмат кўрсатади.
Ушбу янгилик Ваймо АҚШ бўйлаб кенгайишни давом эттираётган ва жорий йил охирида халқаро бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда эълон қилинди. Компания, шунингдек, Лос-Анжелес, Феникс ва Сан-Франциско кўчаларида Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган "Ожаи" деб номланган янги авлод автомобилларини синовдан ўтказишни бошлади.
Ваймо Премиер дастури компания учун янги даромад манбаи бўлиши кутилмоқда. Масалан, Uber компаниясининг Uber Оне дастури ҳозирда 50 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга ва катта фойда келтирмоқда. Ваймо вакилларининг сўзларига кўра, 29,99 долларлик нарх мижозларнинг бевосита таклифлари асосида белгиланган. Маълумотлар шуни кўрсатадики, одамлар роботаксиларнинг қулайлиги учун анъанавий такси хизматларидан кўра кўпроқ пул тўлашга тайёр.
…