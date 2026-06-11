Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олди

·34·Техно
Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олди

Samsung компанияси Galaxy S25 смартфонлари учун янги прошивка янгиланишини тақдим этди. Ушбу янгиланиш билан қурилмага аввалроқ фақат Galaxy S26 линиясида мавжуд бўлиши кутилган иккита янги Galaxy AI функцияси қўшилди. Гап Приоритисе Нотификатионс ва Филе Суммариес имкониятлари ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Номаълум сабабларга кўра, ушбу функциялар Galaxy S25 учун One UI 8.5 версиясининг якуний таркибига киритилмаган эди. Бироқ Samsung июн ойи хавфсизлик янгиланиши орқали ушбу камчиликни бартараф этди. Эндиликда фойдаланувчилар сунъий интеллектнинг энг сўнгги имкониятларидан фойдаланишлари мумкин.

Приоритисе Нотификатионс функцияси сунъий интеллект ёрдамида билдиришномаларни таҳлил қилади ва энг муҳим хабарларни автоматик равишда рўйхатнинг юқори қисмига чиқаради. Бу фойдаланувчиларга муҳим воқеаларни ўтказиб юбормаслик ва иккинчи даражали хабарларга чалғимаслик имконини беради.

Иккинчи янгилик — Филе Суммариес функцияси бўлиб, у ҳужжатлар билан ишлаш учун мўлжалланган. Тизим ПДФ ва ТХТ форматидаги файлларнинг қисқача мазмунини (суммарй) яратиб беради. Бу эса фойдаланувчиларга узун матнларни тўлиқ ўқиб чиқмасдан, уларнинг асосий мазмуни билан тезда танишишга ёрдам беради.

SamsungGalaxy S25Galaxy AIТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус