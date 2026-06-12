Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирди

·31·Техно
Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирди

Oracle корпорацияси ўзининг PeopleSoft дастурий таъминотида критик даражадаги хавфсизлик нуқсони борлиги ҳақида мижозларни огоҳлантирди. Ушбу тизим йирик компаниялар томонидан иш ҳақи ва инсон ресурсларини бошқариш учун кенг қўлланилади. Мазкур огоҳлантириш кибержиноятчилар гуруҳи оммавий хакерлик кампанияси доирасида ушбу заифликдан фойдаланганини эълон қилганидан бир кун ўтиб эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ШинйҲунтерс хакерлик гуруҳи PeopleSoft серверларидан фойдаланадиган 100 дан ортиқ ташкилотга муваффақиятли ҳужум қилганини даъво қилмоқда. Google компаниясига тегишли Мандиант киберхавфсизлик бўлинмаси ҳам ушбу маълумотни тасдиқлади. Уларнинг таъкидлашича, Oracle тизимидаги янги аниқланган хато айнан ШинйҲунтерс гуруҳи томонидан PeopleSoft мижозларини нишонга олишда фойдаланилаётган заифлик билан бир хилдир.

Oracle ҳозирча ушбу заифлик учун расмий тузатиш (патч) чиқармади. Компания хавфсизлик бўйича тавсияномасида қайд этишича, мазкур хато интернет орқали ҳеч қандай аутентификация ёки паролсиз масофадан туриб ишлатилиши мумкин. Технология гиганти мижозларга тизимни ҳимоя қилиш учун вақтинчалик чораларни кўришни тавсия этмоқда.

Ушбу нуқсон "нол кунлик" (зеро-дай) заифлик деб аталмоқда, чунки Oracle уни тузатишга улгурмасидан олдин хакерлар томонидан аниқланган ва ишга солинган. Мандиант маълумотларига кўра, жабрланган ташкилотларнинг аксарияти АҚШда жойлашган бўлиб, уларнинг учдан икки қисми олий таълим муассасаларидир. Баъзи ташкилотлар ҳужумни тўхтатишга улгурган бўлса, бошқаларининг маълумотлари ўғирланиб, хакерлар сайтида эълон қилинган.

OraclePeopleSoftКиберхавфсизликХакерларМандиант
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиБугун, 20:55SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаSpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаБугун, 20:27Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиBluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиБугун, 19:55Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинCoinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинКеча, 18:23Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаКеча, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус