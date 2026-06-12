Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсди
Oracle компанияси молиявий чорак якунлари бўйича ҳисоботини эълон қилди. Компаниянинг даромади ва фойдаси таҳлилчилар кутганидан юқори бўлди, шунингдек, йиллик фойда прогнози ҳам оширилди. Шунга қарамай, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш учун янги капитал жалб қилиш режалари фонида компания акциялари савдоларда қарийб 10 фоизга арзонлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисобот даврида Oracle даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 21 фоизга ўсиб, 19,18 миллиард долларни ташкил этди. Соф фойда эса ўтган йилги 3,43 миллиард доллардан 4,22 миллиард долларгача кўтарилди. Компания 2027-молия йили учун даромад прогнозини 90 миллиард доллар даражасида сақлаб қолди, бироқ ҳар бир акция учун кутилаётган фойда миқдорини 8,05 долларгача кўтарди.
Компания AI инфратузилмасини ривожлантириш учун қарз ва акциялар чиқариш орқали қарийб 40 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирмоқда. Капитал харажатлар 162 фоизга ошиб, 55,7 миллиард долларга етди. Инвесторлар бундай улкан ўсиш моделининг молиявий барқарорлиги борасида хавотир билдирмоқда. Булутли хизматлар йўналиши 47 фоизга ўсиб, 9,91 миллиард долларни ташкил этган бўлса, булутли инфратузилма сегменти 93 фоизлик ўсиш билан 5,8 миллиард долларга етди.
Алоҳида эътибор РПО (бажарилмаган шартномалар ҳажми) кўрсаткичига қаратилди, у 363 фоизга ўсиб, 638 миллиард долларни ташкил этди. Bank of America таҳлилига кўра, ушбу сумманинг ярмидан кўпи OpenAI билан тузилган шартномаларга тўғри келади. Oracle мижозлари GPU ресурслари учун олдиндан тўлов амалга ошириши ёки ўз ускуналарини тақдим этиши компаниянинг маълумотлар марказларини қуришдаги шахсий харажатларини камайтиришга хизмат қилмоқда.
…