Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсди

·0·Техно
Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсди

Oracle компанияси молиявий чорак якунлари бўйича ҳисоботини эълон қилди. Компаниянинг даромади ва фойдаси таҳлилчилар кутганидан юқори бўлди, шунингдек, йиллик фойда прогнози ҳам оширилди. Шунга қарамай, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш учун янги капитал жалб қилиш режалари фонида компания акциялари савдоларда қарийб 10 фоизга арзонлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврида Oracle даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 21 фоизга ўсиб, 19,18 миллиард долларни ташкил этди. Соф фойда эса ўтган йилги 3,43 миллиард доллардан 4,22 миллиард долларгача кўтарилди. Компания 2027-молия йили учун даромад прогнозини 90 миллиард доллар даражасида сақлаб қолди, бироқ ҳар бир акция учун кутилаётган фойда миқдорини 8,05 долларгача кўтарди.

Компания AI инфратузилмасини ривожлантириш учун қарз ва акциялар чиқариш орқали қарийб 40 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирмоқда. Капитал харажатлар 162 фоизга ошиб, 55,7 миллиард долларга етди. Инвесторлар бундай улкан ўсиш моделининг молиявий барқарорлиги борасида хавотир билдирмоқда. Булутли хизматлар йўналиши 47 фоизга ўсиб, 9,91 миллиард долларни ташкил этган бўлса, булутли инфратузилма сегменти 93 фоизлик ўсиш билан 5,8 миллиард долларга етди.

Алоҳида эътибор РПО (бажарилмаган шартномалар ҳажми) кўрсаткичига қаратилди, у 363 фоизга ўсиб, 638 миллиард долларни ташкил этди. Bank of America таҳлилига кўра, ушбу сумманинг ярмидан кўпи OpenAI билан тузилган шартномаларга тўғри келади. Oracle мижозлари GPU ресурслари учун олдиндан тўлов амалга ошириши ёки ўз ускуналарини тақдим этиши компаниянинг маълумотлар марказларини қуришдаги шахсий харажатларини камайтиришга хизмат қилмоқда.

OracleСунъий IntelлектOpenAIБулутли ТехнологияларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаRed Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаБугун, 08:21АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиАҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиБугун, 06:53SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиSpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиБугун, 05:55Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиАватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиБугун, 05:51OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаOpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаБугун, 05:23Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди