Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқда

·0·Техно
Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқда

Nubia брендига тегишли Red Magic линиясининг навбатдаги авлоди ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. Инсайдерларнинг хабар беришича, компания бозорга мутлақо янги авлод экранига эга смартфонни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Digital Chat Station инсайдерининг маълумотларига кўра, янги қурилманинг дисплей аниқлиги 2К форматида бўлади. Энг асосийси, ушбу экран 185 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлаши билан ажралиб туради. Бу кўрсаткич смартфонлар бозорида рекорд натижа бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтга қадар смартфонлардаги 2К аниқликдаги ОЛEД-панеллар одатда максимал 144 Hz янгиланиш частотасига эга эди. Red Magic янги технологияси билан ўйин смартфонлари сегментида янги стандартни ўрнатишни мақсад қилган.

Маълумот учун, Digital Chat Station аввалроқ Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини аниқ башорат қилган эди. Шунингдек, у Realme GT 7 Pro Samsung экранига эга бўлиши ва Dimensity 9400 чипи Snapdragon 8 Элите платформасидан олдинроқ чиқиши ҳақидаги хабарларни биринчилардан бўлиб тарқатган.

Red MagicСмартфонТехнологияЭкранГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиOracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиБугун, 08:26АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиАҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиБугун, 06:53SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиSpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиБугун, 05:55Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиАватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиБугун, 05:51OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаOpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаБугун, 05:23Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди