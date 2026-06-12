Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташлади

·0·Техно
Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташлади

Mozilla компанияси Firefox браузерига ўрнатилган бепул VPN хизматидан фойдаланиш бўйича чекловлар вақтинча бекор қилинганини эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар чексиз трафик ҳажми ва кенгайтирилган серверлар рўйхатига эга бўлишди. Ушбу ёзги таклиф доирасида хизмат имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатдаги тартибда фойдаланувчиларга ойига 50 GB лимит ва 5 та давлат серверларига уланиш имкони берилар эди. Янги акцияга кўра, уланиш мумкин бўлган мамлакатлар сони қарийб ўттизтага етди. Стандарт тўпламдаги Канада, Франция, Германия, Буюк Британия ва АҚШ қаторига Австралия, Австрия, Белгия, Болгария, Чили, Колумбия, Дания, Финландия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Нидерландия, Янги Зеландия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Таиланд, Норвегия ва Жанубий Африка қўшилди.

Мазкур имтиёзли шартлар 2026-йилнинг 1-сентябрига қадар амал қилади. Шундан сўнг тизим яна стандарт ҳолатга қайтади: маълумотлар лимити 50 GB этиб белгиланади ва серверлар сони яна 5 тагача қисқартирилади. Хизматни бошқариш браузер созламаларидаги «Махфийлик ва хавфсизлик» бўлими орқали амалга оширилади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу функция фақат Firefox браузери ичидаги трафикни қамраб олади ва қурилманинг бутун тармоқ фаолиятига таъсир қилмайди. Ҳозирда Firefox VPN хизмати чекланган миқдордаги давлатлар фойдаланувчилари учун очиқ бўлиб, барча минтақаларда ҳам бирдек ишламаслиги мумкин.

МозиллаФирефохVPNИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27HarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиHarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиБугун, 09:54Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиTelegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23Grok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиGrok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиБугун, 08:59Microsoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиMicrosoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиБугун, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди