SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқда
Илон Маскнинг SpaceX компанияси Nasdaq биржасидаги IPO доирасида япониялик инвесторлардан 2,185 миллиард доллар (тахминан 347 миллиард иен) миқдорида маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Компаниянинг рўйхатдан ўтиш ҳужжатларига кўра, Япония бозорида 16 296 296 дона акция таклиф этилади. Бу умумий жойлаштирилаётган 555 555 555 дона акциянинг қарийб 3 фоизини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Япониялик инвесторлардан кутилаётган маблағ ҳажми 2024-йилда Токё Метро операторининг Токио фонд биржасидаги йирик дебюти билан деярли тенгдир. Ўшанда метро оператори 348 миллиард иен атрофида маблағ тўплаган эди. SpaceX ушбу жараёнда хорижий компанияларга ўз акцияларини Япония биржаларида листингдан ўтмасдан туриб маҳаллий инвесторларга таклиф қилиш имконини берувчи махсус механизмдан фойдаланмоқда.
Ушбу схема Япония аҳолисига миллий капитал бозорини тарк этмаган ҳолда тез ривожланаётган хорижий технологик гигантларнинг IPO жараёнларида иштирок этиш имконини беради. Хусусий ва институционал инвесторлардан буюртмаларни қабул қилиш жараёни Мизуҳо Секуритиес, Ракутен Секуритиес ва SBI Секуритиес каби йирик брокерлик компаниялари томонидан ташкил этилди.
Мазкур келишув Япония молия бозори учун нафақат ўз кўлами, балки халқаро IPOларда иштирок этишнинг янги форматини тақдим этиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу қадам SpaceX компаниясига бўлган юқори қизиқишни кўрсатиш билан бирга, маҳаллий инвесторларнинг дунёдаги энг машҳур хусусий космик компания акцияларига кириш имкониятини кенгайтиради.
…