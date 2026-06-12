SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқда

·0·Техно
SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқда

Илон Маскнинг SpaceX компанияси Nasdaq биржасидаги IPO доирасида япониялик инвесторлардан 2,185 миллиард доллар (тахминан 347 миллиард иен) миқдорида маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Компаниянинг рўйхатдан ўтиш ҳужжатларига кўра, Япония бозорида 16 296 296 дона акция таклиф этилади. Бу умумий жойлаштирилаётган 555 555 555 дона акциянинг қарийб 3 фоизини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Япониялик инвесторлардан кутилаётган маблағ ҳажми 2024-йилда Токё Метро операторининг Токио фонд биржасидаги йирик дебюти билан деярли тенгдир. Ўшанда метро оператори 348 миллиард иен атрофида маблағ тўплаган эди. SpaceX ушбу жараёнда хорижий компанияларга ўз акцияларини Япония биржаларида листингдан ўтмасдан туриб маҳаллий инвесторларга таклиф қилиш имконини берувчи махсус механизмдан фойдаланмоқда.

Ушбу схема Япония аҳолисига миллий капитал бозорини тарк этмаган ҳолда тез ривожланаётган хорижий технологик гигантларнинг IPO жараёнларида иштирок этиш имконини беради. Хусусий ва институционал инвесторлардан буюртмаларни қабул қилиш жараёни Мизуҳо Секуритиес, Ракутен Секуритиес ва SBI Секуритиес каби йирик брокерлик компаниялари томонидан ташкил этилди.

Мазкур келишув Япония молия бозори учун нафақат ўз кўлами, балки халқаро IPOларда иштирок этишнинг янги форматини тақдим этиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу қадам SpaceX компаниясига бўлган юқори қизиқишни кўрсатиш билан бирга, маҳаллий инвесторларнинг дунёдаги энг машҳур хусусий космик компания акцияларига кириш имкониятини кенгайтиради.

SpaceXIPONasdaqЯпонияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларБугун, 14:29NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиNVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиБугун, 14:27Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиHuawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиБугун, 13:52Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиMicrosoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиБугун, 12:57Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди