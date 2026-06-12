SpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилди

·36·Техно
SpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилди

SpaceX компанияси очиқ акциядорлик жамияти сифатида ўз фаолиятини муваффақиятли бошлади. Nasdaq биржасида савдолар бошланиши билан компания акциялари 150 долларгача кўтарилди, бу пайшанба кунги IPO нархидан (135 доллар) қарийб 11 фоизга юқоридир. Бундай ўсиш кутилган эди, чунки Bloomberg маълумотларига кўра, IPOга талаб таклифдан 4 баравар ошиб кетган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Акциялар нархининг кескин кўтарилишига бозордаги чекланган таклиф ҳам сабаб бўлмоқда. Ҳозирда акцияларнинг атиги 4 фоизи очиқ савдода мавжуд, қолган қисми эса илк инвесторлар ва ходимлар қўлида қолмоқда. Шунингдек, SpaceX бир қатор индекслар, жумладан Nasdaq 100 билан келишувга эришиб, уларга қўшилиш муддатини қисқартирди. Бу эса йирик фондлар томонидан акцияларни автоматик сотиб олиш жараёнини тезлаштиради.

Ушбу дебют венчур капитали тарихидаги энг йирик даромадлардан бирига айланди. Масалан, Фоундерс Фунд жамғармасининг 600 миллион долларлик инвестицияси 50 миллиард доллардан ортиқ қийматга эга бўлди. Andreessen Horowitz ва Сеқуоиа каби йирик инвесторлар ҳам мос равишда 10 ва 20 миллиард доллардан ортиқ фойда кўришди.

Компания асосчиси Elon Musk акциялар нархи 150 долларга етиши ортидан дунёдаги илк триллионерга айланган бўлиши мумкин. Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, ушбу IPO натижасида SpaceX компаниясининг 4400 нафардан ортиқ амалдаги ва собиқ ходимлари миллионерга айланди.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиСунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиБугун, 16:50SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиElon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 15:50Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБрюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБугун, 15:28SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаSpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаБугун, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди