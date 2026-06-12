Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетди

·0·Техно
Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетди

Тармоқларда фойдаланувчиларни ва уларнинг видеокарталарини нохуш ҳолатлардан ҳимоя қилиш учун махсус ишлаб чиқилган Asus РОГ Эқуализер кабелининг эриб кетиши билан боғлиқ биринчи ҳолат тавсифланди. Чипҳелл форумида эълон қилинган суратларда улагичнинг бир нечта контактлари атрофидаги пластик қисмлар сезиларли даражада эриганини кўриш мумкин. Энг жиддий шикастланиш қувват контактларидан бирида кузатилган бўлиб, у ерда пластик деярли бутунлай суюқликка айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча ушбу ҳодиса юз берган тизимнинг аниқ конфигурацияси ва қайси видеокартадан фойдаланилгани номаълум. Бироқ, аввалроқ бундай ҳолатларнинг аксарияти NVIDIA GeForce RTX 4090 эгаларида қайд этилган эди. Asus компанияси РОГ Эқуализер моделини бир неча ой олдин 12В-2х6 стандартидаги кабелнинг такомиллаштирилган версияси сифатида тақдим этган эди.

Ишлаб чиқарувчи ушбу кабел контактлар ўртасида юкламани янада текис тақсимлаши, ҳароратни пасайтириши ва стандарт ечимларга қараганда юқори ўтказувчанликка эга эканлигини таъкидлаган эди. Аммо таниқли оверклокер ва техноблогер Дер8ауер ўтказган тестлар РОГ Эқуализер конструкциясида камчиликлар борлигини кўрсатди.

Дер8ауер ўз тадқиқотларида кабелнинг алоҳида контактлари ўртасида юклама тақсимотида катта фарқлар борлигини аниқлади. Айрим ҳолларда фарқ 4 Ампергача етган, бу эса муайян қувват линияларининг ҳаддан ташқари қизиб кетишига сабаб бўлган. Унинг фикрича, бунга ASUS брендига хос кабел ушлагичига ўрнатилган махсус ток ўтказувчи кўприкча сабаб бўлиши мумкин.

Ушбу конструкция электр қаршилигини оширади ва юкламанинг бир текис тақсимланишига халақит беради. Ҳозирча Asus компанияси эълон қилинган суратларга расман муносабат билдирмади. Таъкидлаш жоизки, РОГ Эқуализер кабелининг нархи тахминан 50 долларни ташкил этади, бу эса стандарт қувват кабелларидан анча қиммат демакдир.

AsusРОГ ЭқуализерNVIDIAВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиSpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиБугун, 15:51Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиElon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 15:50Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБрюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБугун, 15:28SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаSpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаБугун, 14:56SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларБугун, 14:29NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиNVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди