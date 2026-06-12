Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетди
Тармоқларда фойдаланувчиларни ва уларнинг видеокарталарини нохуш ҳолатлардан ҳимоя қилиш учун махсус ишлаб чиқилган Asus РОГ Эқуализер кабелининг эриб кетиши билан боғлиқ биринчи ҳолат тавсифланди. Чипҳелл форумида эълон қилинган суратларда улагичнинг бир нечта контактлари атрофидаги пластик қисмлар сезиларли даражада эриганини кўриш мумкин. Энг жиддий шикастланиш қувват контактларидан бирида кузатилган бўлиб, у ерда пластик деярли бутунлай суюқликка айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча ушбу ҳодиса юз берган тизимнинг аниқ конфигурацияси ва қайси видеокартадан фойдаланилгани номаълум. Бироқ, аввалроқ бундай ҳолатларнинг аксарияти NVIDIA GeForce RTX 4090 эгаларида қайд этилган эди. Asus компанияси РОГ Эқуализер моделини бир неча ой олдин 12В-2х6 стандартидаги кабелнинг такомиллаштирилган версияси сифатида тақдим этган эди.
Ишлаб чиқарувчи ушбу кабел контактлар ўртасида юкламани янада текис тақсимлаши, ҳароратни пасайтириши ва стандарт ечимларга қараганда юқори ўтказувчанликка эга эканлигини таъкидлаган эди. Аммо таниқли оверклокер ва техноблогер Дер8ауер ўтказган тестлар РОГ Эқуализер конструкциясида камчиликлар борлигини кўрсатди.
Дер8ауер ўз тадқиқотларида кабелнинг алоҳида контактлари ўртасида юклама тақсимотида катта фарқлар борлигини аниқлади. Айрим ҳолларда фарқ 4 Ампергача етган, бу эса муайян қувват линияларининг ҳаддан ташқари қизиб кетишига сабаб бўлган. Унинг фикрича, бунга ASUS брендига хос кабел ушлагичига ўрнатилган махсус ток ўтказувчи кўприкча сабаб бўлиши мумкин.
Ушбу конструкция электр қаршилигини оширади ва юкламанинг бир текис тақсимланишига халақит беради. Ҳозирча Asus компанияси эълон қилинган суратларга расман муносабат билдирмади. Таъкидлаш жоизки, РОГ Эқуализер кабелининг нархи тахминан 50 долларни ташкил этади, бу эса стандарт қувват кабелларидан анча қиммат демакдир.
…