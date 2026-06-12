SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигида
SpaceX оммавий компания сифатида ўзининг биринчи савдо кунини муваффақиятли бошлади. Nasdaq биржасида савдолар бошланиши билан акциялар нархи 150 долларга кўтарилди, бу пайшанба кунги IPO нархидан 11 фоизга юқоридир. Кун ўртасига келиб акциялар 176 долларгача қимматлашди ва компаниянинг бозор капиталлашуви қарийб 2,3 триллион долларга етди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу кескин ўсиш SpaceX компаниясини АҚШнинг энг қиммат олтинчи оммавий компаниясига айлантирди. Bloomberg маълумотларига кўра, IPO жараёнида талаб таклифдан 4 баравар кўп бўлган. Кўплаб институционал инвесторлар акцияларни очиқ бозордан сотиб олишга мажбур бўлмоқда, бу эса нархларнинг янада кўтарилишига сабаб бўляпти.
Акциялар нархининг ошишига яна бир сабаб — бозордаги эркин айланмадаги улушнинг камлигидир. Акцияларнинг атиги 4 фоизи оммавий савдолар учун очиқ бўлиб, қолган қисми илк инвесторлар ва ходимлар қўлида қолмоқда. Шунингдек, SpaceX бир қатор индекслар, жумладан, Nasdaq 100 билан келишиб, уларга қўшилиш муддатини бир неча ойгача эмас, бир неча кунгача қисқартиришга эришди.
Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг савдолар ҳажми рекорд даражага етганини маълум қилди. Ушбу IPO венчур капитали тарихидаги энг йирик даромадлардан бирини келтирди. Масалан, Фоундерс Фунд жамғармасининг 600 миллион долларлик сармояси эндиликда 50 миллиард доллардан ошди. Andreessen Horowitz ва Сеқуоиа каби йирик инвесторлар ҳам ўнлаб миллиард доллар фойда кўрди.
Компания асосчиси Elon Musk акциялар нархи 150 долларга етиши билан дунёдаги илк триллионерга айланди. Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, ушбу тарихий дебют натижасида SpaceX компаниясининг 4400 нафардан ортиқ жорий ва собиқ ходимлари миллионерга, 400 нафари эса сентимиллионерга айланиши кутилмоқда.
…