SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигида

·30·Техно
SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигида

SpaceX оммавий компания сифатида ўзининг биринчи савдо кунини муваффақиятли бошлади. Nasdaq биржасида савдолар бошланиши билан акциялар нархи 150 долларга кўтарилди, бу пайшанба кунги IPO нархидан 11 фоизга юқоридир. Кун ўртасига келиб акциялар 176 долларгача қимматлашди ва компаниянинг бозор капиталлашуви қарийб 2,3 триллион долларга етди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу кескин ўсиш SpaceX компаниясини АҚШнинг энг қиммат олтинчи оммавий компаниясига айлантирди. Bloomberg маълумотларига кўра, IPO жараёнида талаб таклифдан 4 баравар кўп бўлган. Кўплаб институционал инвесторлар акцияларни очиқ бозордан сотиб олишга мажбур бўлмоқда, бу эса нархларнинг янада кўтарилишига сабаб бўляпти.

Акциялар нархининг ошишига яна бир сабаб — бозордаги эркин айланмадаги улушнинг камлигидир. Акцияларнинг атиги 4 фоизи оммавий савдолар учун очиқ бўлиб, қолган қисми илк инвесторлар ва ходимлар қўлида қолмоқда. Шунингдек, SpaceX бир қатор индекслар, жумладан, Nasdaq 100 билан келишиб, уларга қўшилиш муддатини бир неча ойгача эмас, бир неча кунгача қисқартиришга эришди.

Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг савдолар ҳажми рекорд даражага етганини маълум қилди. Ушбу IPO венчур капитали тарихидаги энг йирик даромадлардан бирини келтирди. Масалан, Фоундерс Фунд жамғармасининг 600 миллион долларлик сармояси эндиликда 50 миллиард доллардан ошди. Andreessen Horowitz ва Сеқуоиа каби йирик инвесторлар ҳам ўнлаб миллиард доллар фойда кўрди.

Компания асосчиси Elon Musk акциялар нархи 150 долларга етиши билан дунёдаги илк триллионерга айланди. Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, ушбу тарихий дебют натижасида SpaceX компаниясининг 4400 нафардан ортиқ жорий ва собиқ ходимлари миллионерга, 400 нафари эса сентимиллионерга айланиши кутилмоқда.

SpaceXElon MuskNasdaqIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиУбтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиКеча, 18:28Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиКеча, 18:26Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди