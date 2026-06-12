Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилди
Питирим Сорокин номидаги Сиктивкар давлат университети олимлари ва уларнинг ҳамкасблари ўткир коронар синдром (ЎКС) билан касалланган беморларда ўлим хавфини башорат қилувчи янги тизимни ишлаб чиқдилар. Машинали ўрганишга асосланган ушбу модел анъанавий ГРАСE шкаласига қараганда анча юқори аниқликни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлил учун 14 мингдан ортиқ беморнинг маълумотларидан фойдаланилди, улардан 13,3 минг нафари якуний тадқиқотга киритилди. Алгоритм 28 та клиник параметрни, жумладан ёш, гемодинамика кўрсаткичлари ва лаборатория маълумотларини баҳолади. Энг самарали натижани КатБоост ансамбл модели кўрсатди — унинг башорат қилиш қобилияти (АУК-РОК) 0,961 га етди, ГРАСE шкаласида эса бу кўрсаткич 0,919 ни ташкил этди.
Лойиҳа раҳбари, биология фанлари номзоди Иля Соловёвнинг таъкидлашича, бу технология бемор шифохонага ётқизилган босқичдаёқ унинг аниқ индивидуал хавф профилини шакллантириш имконини беради. Тадқиқотчилар ШAP усули ёрдамида прогнозга таъсир қилувчи асосий омилларни, хусусан, чап қоринча отилиш фракцияси, юрак етишмовчилиги даражаси ва артериал босим каби кўрсаткичларни аниқладилар.
Тадқиқотчилар олинган натижалар ҳали технологиянинг кенг клиник амалиётга тайёрлигини англатмаслигини қайд этишди. Кейинги босқичда кўп марказли клиник синовлар ўтказилиши режалаштирилган. Ушбу текширувлар муваффақиятли якунланса, шифокорлар қарорини қўллаб-қувватловчи янги авлод тизимлари яратилиши ва юрак-қон томир касалликларидан ўлим кўрсаткичи камайиши кутилмоқда.
…