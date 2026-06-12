Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилди

·16·Техно
Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилди

Питирим Сорокин номидаги Сиктивкар давлат университети олимлари ва уларнинг ҳамкасблари ўткир коронар синдром (ЎКС) билан касалланган беморларда ўлим хавфини башорат қилувчи янги тизимни ишлаб чиқдилар. Машинали ўрганишга асосланган ушбу модел анъанавий ГРАСE шкаласига қараганда анча юқори аниқликни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлил учун 14 мингдан ортиқ беморнинг маълумотларидан фойдаланилди, улардан 13,3 минг нафари якуний тадқиқотга киритилди. Алгоритм 28 та клиник параметрни, жумладан ёш, гемодинамика кўрсаткичлари ва лаборатория маълумотларини баҳолади. Энг самарали натижани КатБоост ансамбл модели кўрсатди — унинг башорат қилиш қобилияти (АУК-РОК) 0,961 га етди, ГРАСE шкаласида эса бу кўрсаткич 0,919 ни ташкил этди.

Лойиҳа раҳбари, биология фанлари номзоди Иля Соловёвнинг таъкидлашича, бу технология бемор шифохонага ётқизилган босқичдаёқ унинг аниқ индивидуал хавф профилини шакллантириш имконини беради. Тадқиқотчилар ШAP усули ёрдамида прогнозга таъсир қилувчи асосий омилларни, хусусан, чап қоринча отилиш фракцияси, юрак етишмовчилиги даражаси ва артериал босим каби кўрсаткичларни аниқладилар.

Тадқиқотчилар олинган натижалар ҳали технологиянинг кенг клиник амалиётга тайёрлигини англатмаслигини қайд этишди. Кейинги босқичда кўп марказли клиник синовлар ўтказилиши режалаштирилган. Ушбу текширувлар муваффақиятли якунланса, шифокорлар қарорини қўллаб-қувватловчи янги авлод тизимлари яратилиши ва юрак-қон томир касалликларидан ўлим кўрсаткичи камайиши кутилмоқда.

Сунъий IntelлектТиббиётТехнологияКардиологияМашинали Ўрганиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаSpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаКеча, 18:29Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиУбтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиКеча, 18:28Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди