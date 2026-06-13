Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришда

·14·Техно
Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришда

Тадбиркор ва АҚШ президентлигига собиқ номзод Andrew Yang стартаплар оламидаги навбатдаги катта имконият ҳақида ўз назариясини илгари сурди. Унинг фикрича, асосий эътибор фойда олишга эмас, балки истеъмолчиларга пулни қайтариб беришга қаратилиши керак. Янг бу борада Марк Кубан томонидан асос солинган, дори-дармонларни таннархида сотувчи Кост Plus Другс лойиҳасидан илҳомланганини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янг уй-жой, таълим, озиқ-овқат, ёқилғи ва алоқа каби инсонлар энг кўп маблағ сарфлайдиган соҳаларни санаб ўтди. У ўтган йилнинг сентябрь ойида Нобле Мобиле виртуал мобил алоқа операторини ишга тушириб, анъанавий компаниялардан анча арзон хизмат ва камроқ маълумот ишлатган мижозларга пулни қайтариш тизимини жорий қилди. Унинг сўзларига кўра, AI иш ҳақининг пасайиши ва иш ўринларининг қисқаришига сабаб бўлаётган бир пайтда, яшаш харажатларини пасайтириш энг даромадли йўналишга айланади.

Нобле Мобиле, Light Пҳоне ва Мисфитс Маркетс каби лойиҳалар стартапнинг асосий қиймати мижозга тежаб қолинган маржани қайтариш бўлган янги бизнес тоифасининг илк намуналаридир. Янгнинг фикрича, AI кўплаб иш ўринларини эгаллаб олганидан сўнг, одамлар асосий эҳтиёжларини қандай қондириш ҳақида бош қотира бошлайдилар ва бу ерда арзонлаштирилган хизматлар бозори юзага келади.

Andrew Yang 2020-йилги сайлов кампаниясида ҳам AI туфайли юзага келадиган ишсизликка қарши курашиш учун универсал базавий даромад (УБИ) ғоясини илгари сурган эди. У ҳукуматнинг бу борадаги самарадорлигига шубҳа билан қараса-да, бозор механизмлари орқали одамларга тўғридан-тўғри ёрдам бериш мумкинлигига ишонади. Ҳозирда Нобле Мобиле минглаб мижозларга эга ва миллионлаб доллар даромад келтирмоқда.

Andrew YangСтартапAIНобле МобилеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошланди100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошландиБугун, 04:27Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиGoogle Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиБугун, 02:29Anthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиAnthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиБугун, 02:21Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаMeta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаБугун, 23:20AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиAMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиБугун, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди