Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришда
Тадбиркор ва АҚШ президентлигига собиқ номзод Andrew Yang стартаплар оламидаги навбатдаги катта имконият ҳақида ўз назариясини илгари сурди. Унинг фикрича, асосий эътибор фойда олишга эмас, балки истеъмолчиларга пулни қайтариб беришга қаратилиши керак. Янг бу борада Марк Кубан томонидан асос солинган, дори-дармонларни таннархида сотувчи Кост Plus Другс лойиҳасидан илҳомланганини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янг уй-жой, таълим, озиқ-овқат, ёқилғи ва алоқа каби инсонлар энг кўп маблағ сарфлайдиган соҳаларни санаб ўтди. У ўтган йилнинг сентябрь ойида Нобле Мобиле виртуал мобил алоқа операторини ишга тушириб, анъанавий компаниялардан анча арзон хизмат ва камроқ маълумот ишлатган мижозларга пулни қайтариш тизимини жорий қилди. Унинг сўзларига кўра, AI иш ҳақининг пасайиши ва иш ўринларининг қисқаришига сабаб бўлаётган бир пайтда, яшаш харажатларини пасайтириш энг даромадли йўналишга айланади.
Нобле Мобиле, Light Пҳоне ва Мисфитс Маркетс каби лойиҳалар стартапнинг асосий қиймати мижозга тежаб қолинган маржани қайтариш бўлган янги бизнес тоифасининг илк намуналаридир. Янгнинг фикрича, AI кўплаб иш ўринларини эгаллаб олганидан сўнг, одамлар асосий эҳтиёжларини қандай қондириш ҳақида бош қотира бошлайдилар ва бу ерда арзонлаштирилган хизматлар бозори юзага келади.
Andrew Yang 2020-йилги сайлов кампаниясида ҳам AI туфайли юзага келадиган ишсизликка қарши курашиш учун универсал базавий даромад (УБИ) ғоясини илгари сурган эди. У ҳукуматнинг бу борадаги самарадорлигига шубҳа билан қараса-да, бозор механизмлари орқали одамларга тўғридан-тўғри ёрдам бериш мумкинлигига ишонади. Ҳозирда Нобле Мобиле минглаб мижозларга эга ва миллионлаб доллар даромад келтирмоқда.
…