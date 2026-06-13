Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқарди

·41·Техно
Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқарди

Samsung компанияси декабрь ойида Galaxy S25 серияси учун бета-дастур сифатида тақдим этилган One UI 8.5 интерфейсини барча тасдиқланган қурилмаларга тарқатишни якунлади. Бета-синовлар муваффақиятли ўтгач ва Galaxy S26 линияси учун барқарор талқин чиқарилгач, компания ўтган ойдан бошлаб эски моделдаги смартфонларни янгилашга киришган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, жами 44 та қурилма One UI 8.5 янгиланишини олиши белгиланган эди. Oraдан бир ой ўтиб, компания ушбу рўйхатдаги барча моделлар учун дастурий таъминотни тақдим этди. Ушбу жараённи якунлаб берган сўнгги модел Galaxy А15 смартфони бўлди.

Қизиғи шундаки, Samsung расман тасдиқламаган бўлса-да, яна 18 та қурилма ушбу янгиланишни олиши кутилаётган эди. Ҳозирги вақтга келиб, компания ушбу "норасмий" рўйхатдаги 10 та қурилма учун ҳам янгиланишни эълон қилди. Бу эса қолган саккизта модел эгалари учун ҳам янги интерфейсга эга бўлиш имконияти борлигидан далолат беради.

One UI 8.5 янгиланиши тизим барқарорлигини ошириш, хавфсизлик протоколларини янгилаш ва фойдаланувчи интерфейсидаги бир қатор қулайликларни ўз ичига олган. Ҳозирда барча мувофиқ Galaxy смартфон ва планшет эгалари созламалар бўлими орқали дастурий таъминотни юклаб олишлари мумкин.

SamsungGalaxyOne UI 8.5AndroidСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиХитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиБугун, 06:28Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиGoogle ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиБугун, 06:22SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиSpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиБугун, 05:56“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айландиБугун, 05:21Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаAndrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди