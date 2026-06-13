Specialized компанияси 12 минг долларлик Levo 4 Х электр велосипедини тақдим этди
Specialized компанияси ўзининг янги Levo 4 Х электр тоғ велосипедини расман намойиш этди. Ушбу модел юқори чидамлиликка эга карбонли рама ҳамда олд ва орқа қисмида жами 22 кг гача юк кўтара оладиган махсус юкхоналар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳаракатланиш учун марказда жойлашган Specialized С-Воркс 3.1 русумли фирменний двигател масъулдир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, у 111 Нм айланиш моменти ва 850 В (тахминан 1,15 от кучи) максимал қувватни таъминлайди. Бу эса энг қийин релефларда ҳам юқори самарадорликни кафолатлайди.
Электровелосипед 840 В·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Specialized маълумотларига кўра, бир марта қувватлаш орқали 4,4 соатгача ҳаракатланиш мумкин, бироқ реал масофа йўналиш мураккаблиги ва танланган ёрдам режимига боғлиқ бўлади. Шунингдек, қурилма 12 Амперли интеллектуал қувватлаш мосламасига эга.
Техник жиҳозланиш нуқтаи назаридан Levo 4 Х энг замонавий компонентларни ўз ичига олган: ФОХ 38 Факторй олд вилкаси, ФОХ Флоат Х Факторй орқа амортизатори ва СRAM ХХ Эагле Т-Тйпе АХС трансмиссияси шулар жумласидандир. Тормоз тизими сифатида 220 мм ли дискли СRAM Мавен Ултимате танланган.
Велосипед 2,2 дюймли экран, махсус мобил илова ва Apple Find My сервиси билан интеграция қилинган. Оғирлиги 27,2 кг бўлган ушбу янгилик қизил рангда сотувга чиқди ва унинг нархи 12 минг долларни ташкил этади.
…