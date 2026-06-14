Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилма

·64·Техно
Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилма

Huawei компанияси бугун ўзининг янги стратегик дастури — “Ҳонгту” режасини расман эълон қилди. Ушбу кенг кўламли ташаббус Хитой бўйлаб 200 турдаги чиплар, 1200 хил моделдаги қурилмалар ва 20 дан ортиқ саноат тармоқларини қамраб олишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур режа орқали компания HarmonyOS экотизимини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Ўз қурилмалари учун шахсий бутловчи қисмларни илгари суришдан сўнг, Хитой технология гиганти эндиликда очиқ HarmonyOS экотизимини янада оммалаштиришга эътибор қаратмоқда.

Huawei энди алоҳида технологияларни қўллаб-қувватлашдан ҳар томонлама ривожланиш босқичига ўтишни режалаштирмоқда. Асосий эътибор самарали ишланмалар яратиш, сертификатлаштириш жараёнларида кўмаклашиш ва тижорат фаолиятини рағбатлантиришга қаратилади.

Huawei қурилмалар бўлинмаси бошқарув раиси Ричард Ю шундай деди: “Очиқ HarmonyOS операцион тизими минглаб соҳалар учун рақамли асосга айланди. Бугунги кунда у 13 000 дан ортиқ код ишлаб чиқувчилар, 140 миллиондан ортиқ код сатрлари, 3200 дан зиёд ҳамкорлар ва 1,3 миллиарддан ортиқ қурилмаларни ўз ичига олади”.

HuaweiHarmonyOSТехнологияҲонгтуРичард Ю
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус