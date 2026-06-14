Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилма
Huawei компанияси бугун ўзининг янги стратегик дастури — “Ҳонгту” режасини расман эълон қилди. Ушбу кенг кўламли ташаббус Хитой бўйлаб 200 турдаги чиплар, 1200 хил моделдаги қурилмалар ва 20 дан ортиқ саноат тармоқларини қамраб олишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур режа орқали компания HarmonyOS экотизимини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Ўз қурилмалари учун шахсий бутловчи қисмларни илгари суришдан сўнг, Хитой технология гиганти эндиликда очиқ HarmonyOS экотизимини янада оммалаштиришга эътибор қаратмоқда.
Huawei энди алоҳида технологияларни қўллаб-қувватлашдан ҳар томонлама ривожланиш босқичига ўтишни режалаштирмоқда. Асосий эътибор самарали ишланмалар яратиш, сертификатлаштириш жараёнларида кўмаклашиш ва тижорат фаолиятини рағбатлантиришга қаратилади.
Huawei қурилмалар бўлинмаси бошқарув раиси Ричард Ю шундай деди: “Очиқ HarmonyOS операцион тизими минглаб соҳалар учун рақамли асосга айланди. Бугунги кунда у 13 000 дан ортиқ код ишлаб чиқувчилар, 140 миллиондан ортиқ код сатрлари, 3200 дан зиёд ҳамкорлар ва 1,3 миллиарддан ортиқ қурилмаларни ўз ичига олади”.
…