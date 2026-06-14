Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбур

·0·Техно
Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбур

Meta корпорацияси Хитой ҳукумати томонидан миллий хавфсизлик важлари билан қўйилган талабни бажариш мақсадида Манус сунъий интеллект стартапини сотиб олиш бўйича 2 миллиард долларлик битимни бекор қилиш жараёнини бошлади. Ушбу қарор Пекиннинг стратегик технологиялар устидан назоратни сақлаб қолиш борасидаги қатъий позициясини кўрсатиб, глобал технология бозоридаги йирик келишувлардан бирининг тақдирини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри хабарига кўра, Meta аллақачон Манус стартапи билан операцион алоқаларни узган ва ўзаро маълумот алмашишни тўхтатган. Компания ходимлари ички лойиҳаларда Манус воситаларидан фойдаланиш имкониятидан маҳрум этилган. Бу қадамлар Пекин томонидан икки ой аввал чиқарилган дивестиция (активларни мажбурий сотиш) буйруғини бажариш йўлидаги энг аниқ ҳаракатлар сифатида баҳоланмоқда.

Пекиннинг технологик суверенитет учун кураши

Манус стартапи ўзининг агентли сунъий интеллект тизимлари билан машҳур бўлиб, дастлаб Хитойда Буттерфлй Эффект компанияси сифатида ташкил этилган. Гарчи стартап кейинчалик ўз ходимларини Сингапурга кўчирган ва Meta билан декабрь ойида 2 миллиард долларлик келишувга эришган бўлса-да, Хитой регуляторлари ушбу битимни технология экспорти ва хорижий инвестициялар қоидаларига зид деб топди.

Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, Хитой ҳукумати нафақат ушбу битимни тўхтатди, балки хусусий сектор тадқиқотчилари ва раҳбарлари учун хорижга чиқиш чекловларини ҳам кучайтирди. Эндиликда соҳа мутахассислари чет элга сафар қилишдан олдин ҳукуматдан махсус рухсат олишлари шарт. Бу каби чоралар Пекиннинг стратегик муҳим ҳисобланган сунъий интеллект соҳасини тўлиқ назорат остига олиш ниятидан далолат беради.

Келажакдаги режалар ва инвестиция масалалари

Ҳозирда Манус асосчилари Meta таркибидан чиқиш ва мустақилликни тиклаш учун ташқи инвесторлардан тахминан 1 миллиард доллар маблағ йиғиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Режага кўра, стартап Хитой қўшма корхонаси шаклида қайта ташкил этилиши ва келажакда Гонконг фонд биржасида ўз акцияларини жойлаштириши (IPO) мумкин. Жорий йилда МиниМах ва Жипу каби кўплаб Хитой AI стартаплари айнан шу йўлни танлаган.

ВСЖ маълумотларига кўра, мазкур жараёнда инвесторларнинг муносабати турлича:

  • Калифорнияда жойлашган Бенчмарк венчур жамғармаси аллақачон битимдан тушган маблағларни қабул қилиб олган;
  • Тенсент, ҲСГ ва ЖенФунд каби Осиё инвесторлари эса битимни бекор қилиш жараёнида ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирган;
  • АҚШ сенатори Джон Корнйн каби сиёсатчилар эса Америка капиталининг Хитой билан алоқадор фирмаларга оқиб ўтиши хавфсизлик нуқтаи назаридан тўғри ёки нотўғрилигини шубҳа остига олмоқда.

Meta ва Манус ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Бироқ, Meta билан алоқалар узилаётганига қарамай, Манус ўз маҳсулотларини ривожлантиришда давом этмоқда. Яқинда стартап Симиларвеб ва Shopify платформалари билан янги интеграцияларни ишга туширганини эълон қилди. Бу воқеа глобал технология гигантлари учун Хитой билан боғлиқ активларни сотиб олиш қанчалик мураккаб ва хатарли эканини яна бир бор исботлади.

MetaМанусСунъий IntelлектХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиКПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиБугун, 20:53Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиCorsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиБугун, 20:21Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаAmazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаБугун, 19:26OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиКеча, 16:51Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиКеча, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус