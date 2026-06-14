Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбур
Meta корпорацияси Хитой ҳукумати томонидан миллий хавфсизлик важлари билан қўйилган талабни бажариш мақсадида Манус сунъий интеллект стартапини сотиб олиш бўйича 2 миллиард долларлик битимни бекор қилиш жараёнини бошлади. Ушбу қарор Пекиннинг стратегик технологиялар устидан назоратни сақлаб қолиш борасидаги қатъий позициясини кўрсатиб, глобал технология бозоридаги йирик келишувлардан бирининг тақдирини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри хабарига кўра, Meta аллақачон Манус стартапи билан операцион алоқаларни узган ва ўзаро маълумот алмашишни тўхтатган. Компания ходимлари ички лойиҳаларда Манус воситаларидан фойдаланиш имкониятидан маҳрум этилган. Бу қадамлар Пекин томонидан икки ой аввал чиқарилган дивестиция (активларни мажбурий сотиш) буйруғини бажариш йўлидаги энг аниқ ҳаракатлар сифатида баҳоланмоқда.
Пекиннинг технологик суверенитет учун курашиМанус стартапи ўзининг агентли сунъий интеллект тизимлари билан машҳур бўлиб, дастлаб Хитойда Буттерфлй Эффект компанияси сифатида ташкил этилган. Гарчи стартап кейинчалик ўз ходимларини Сингапурга кўчирган ва Meta билан декабрь ойида 2 миллиард долларлик келишувга эришган бўлса-да, Хитой регуляторлари ушбу битимни технология экспорти ва хорижий инвестициялар қоидаларига зид деб топди.
Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, Хитой ҳукумати нафақат ушбу битимни тўхтатди, балки хусусий сектор тадқиқотчилари ва раҳбарлари учун хорижга чиқиш чекловларини ҳам кучайтирди. Эндиликда соҳа мутахассислари чет элга сафар қилишдан олдин ҳукуматдан махсус рухсат олишлари шарт. Бу каби чоралар Пекиннинг стратегик муҳим ҳисобланган сунъий интеллект соҳасини тўлиқ назорат остига олиш ниятидан далолат беради.
Келажакдаги режалар ва инвестиция масалалариҲозирда Манус асосчилари Meta таркибидан чиқиш ва мустақилликни тиклаш учун ташқи инвесторлардан тахминан 1 миллиард доллар маблағ йиғиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Режага кўра, стартап Хитой қўшма корхонаси шаклида қайта ташкил этилиши ва келажакда Гонконг фонд биржасида ўз акцияларини жойлаштириши (IPO) мумкин. Жорий йилда МиниМах ва Жипу каби кўплаб Хитой AI стартаплари айнан шу йўлни танлаган.
ВСЖ маълумотларига кўра, мазкур жараёнда инвесторларнинг муносабати турлича:
- Калифорнияда жойлашган Бенчмарк венчур жамғармаси аллақачон битимдан тушган маблағларни қабул қилиб олган;
- Тенсент, ҲСГ ва ЖенФунд каби Осиё инвесторлари эса битимни бекор қилиш жараёнида ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирган;
- АҚШ сенатори Джон Корнйн каби сиёсатчилар эса Америка капиталининг Хитой билан алоқадор фирмаларга оқиб ўтиши хавфсизлик нуқтаи назаридан тўғри ёки нотўғрилигини шубҳа остига олмоқда.
Meta ва Манус ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Бироқ, Meta билан алоқалар узилаётганига қарамай, Манус ўз маҳсулотларини ривожлантиришда давом этмоқда. Яқинда стартап Симиларвеб ва Shopify платформалари билан янги интеграцияларни ишга туширганини эълон қилди. Бу воқеа глобал технология гигантлари учун Хитой билан боғлиқ активларни сотиб олиш қанчалик мураккаб ва хатарли эканини яна бир бор исботлади.
…