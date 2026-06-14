Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар паст

·27·Техно
Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар паст

Microsoft компаниясининг энг кутилган лойиҳаларидан бири бўлган Геарс оф Вар: Э-Дай ўйини Унреал Энгине 5 двигателида яратилганига қарамай, шахсий компьютер фойдаланувчилари учун кутилмаган даражада паст техник талабларни тақдим этди. Те Коалитион студияси томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу эксклюзив лойиҳа замонавий график технологияларни қўлласа-да, ўртача қувватга эга қурилмаларда ҳам барқарор ишлаши маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўйинни минимал созламаларда ишга тушириш учун NVIDIA GeForce RTX 2060 ёки AMD Radeon RX 6600 каби график карталар кифоя қилади. Бу шуни англатадики, ҳатто бир неча йил аввалги ўрта сегмент видеокарталари эгалари ҳам Фулл ҲД форматида ўйинни бемалол ўйнашлари мумкин бўлади. Шунингдек, минимал талаблар рўйхатида RTX 5050 ва ҳали бозорга чиқмаган RX 9060 каби моделлар ҳам кўрсатилгани эътиборни тортади.

Тавсия этилган техник параметрлар

Тавсия этилган тизим талаблари ҳам замонавий стандартлар бўйича жуда юқори эмас. Ўйинни юқори сифатда ўйнашни истаганлар учун қуйидаги қурилмалар тавсия этилади:

  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ти, RTX 5060 ёки AMD Radeon RX 6700 ХТ;
  • Оператив хотира: Минимал 12 GB (тавсия этилгани кўрсатилмаган, аммо 16 GB стандарт ҳисобланади);
  • Доимий хотира: SSD дискида 130 GB бўш жой;
  • График процессор: Intel Арк Б580 ҳам ҳар икки тоифада қайд этилган.
Геарс оф Вар: Э-Дай лойиҳасининг ҳажми 130 GB экани унинг дунёси нақадар батафсил ишлаб чиқилганидан далолат беради. Ишлаб чиқувчилар SSD дискидан фойдаланишни қатъий тавсия этишмоқда, чунки Унреал Энгине 5 технологияси маълумотларни тезкор юклашни талаб қилади.

Мазкур ўйин Xbox Series консоллари ва Стеам платформаси учун 6-октабр куни расман сотувга чиқиши режалаштирилган. Муҳим жиҳати шундаки, Microsoft ўзининг янги стратегияси доирасида ушбу лойиҳани рақобатчи консолларга (масалан, PlayStation 5) чиқаришни режалаштирмаяпти. Бу эса Геарс оф Вар: Э-Дай лойиҳасини ҳақиқий консол эксклюзивига айлантиради.

Ўзбекистонлик геймерлар учун ушбу янгилик айниқса аҳамиятли, чунки мамлакатимиздаги кўплаб фойдаланувчилар ҳали ҳам RTX 2060 ва RTX 3060 даражасидаги видеокарталардан фойдаланишади. Унреал Энгине 5 двигателидаги флагман ўйиннинг бундай оптимизацияси кенг аудиторияга янги авлод графикасидан баҳраманд бўлиш имконини беради.

XboxГеарс Оф ВарУнреал Энгине 5MicrosoftГаминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиБугун, 17:22Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиElon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиБугун, 16:54Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиAmazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиБугун, 16:20АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоБугун, 15:23Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус