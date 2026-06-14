Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар паст
Microsoft компаниясининг энг кутилган лойиҳаларидан бири бўлган Геарс оф Вар: Э-Дай ўйини Унреал Энгине 5 двигателида яратилганига қарамай, шахсий компьютер фойдаланувчилари учун кутилмаган даражада паст техник талабларни тақдим этди. Те Коалитион студияси томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу эксклюзив лойиҳа замонавий график технологияларни қўлласа-да, ўртача қувватга эга қурилмаларда ҳам барқарор ишлаши маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўйинни минимал созламаларда ишга тушириш учун NVIDIA GeForce RTX 2060 ёки AMD Radeon RX 6600 каби график карталар кифоя қилади. Бу шуни англатадики, ҳатто бир неча йил аввалги ўрта сегмент видеокарталари эгалари ҳам Фулл ҲД форматида ўйинни бемалол ўйнашлари мумкин бўлади. Шунингдек, минимал талаблар рўйхатида RTX 5050 ва ҳали бозорга чиқмаган RX 9060 каби моделлар ҳам кўрсатилгани эътиборни тортади.
Тавсия этилган техник параметрларТавсия этилган тизим талаблари ҳам замонавий стандартлар бўйича жуда юқори эмас. Ўйинни юқори сифатда ўйнашни истаганлар учун қуйидаги қурилмалар тавсия этилади:
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ти, RTX 5060 ёки AMD Radeon RX 6700 ХТ;
- Оператив хотира: Минимал 12 GB (тавсия этилгани кўрсатилмаган, аммо 16 GB стандарт ҳисобланади);
- Доимий хотира: SSD дискида 130 GB бўш жой;
- График процессор: Intel Арк Б580 ҳам ҳар икки тоифада қайд этилган.
Мазкур ўйин Xbox Series консоллари ва Стеам платформаси учун 6-октабр куни расман сотувга чиқиши режалаштирилган. Муҳим жиҳати шундаки, Microsoft ўзининг янги стратегияси доирасида ушбу лойиҳани рақобатчи консолларга (масалан, PlayStation 5) чиқаришни режалаштирмаяпти. Бу эса Геарс оф Вар: Э-Дай лойиҳасини ҳақиқий консол эксклюзивига айлантиради.
Ўзбекистонлик геймерлар учун ушбу янгилик айниқса аҳамиятли, чунки мамлакатимиздаги кўплаб фойдаланувчилар ҳали ҳам RTX 2060 ва RTX 3060 даражасидаги видеокарталардан фойдаланишади. Унреал Энгине 5 двигателидаги флагман ўйиннинг бундай оптимизацияси кенг аудиторияга янги авлод графикасидан баҳраманд бўлиш имконини беради.
…