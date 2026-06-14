NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказди

·0·Техно
NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) авиация оламида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган X-59 экспериментал самолётини синовдан ўтказишда муҳим муваффақиятга эришди. Қуесст дастури доирасида яратилган ушбу ҳаво кемаси навбатдаги парвоз давомида ўзининг максимал тезлик кўрсаткичларига яқинлашди ва белгиланган баландлик маррасини забт этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, 12-июн куни ўтказилган синовлар давомида X-59 самолёти илк бор 1,4 Max тезликка (соатига тахминан 1487 километр) эришди. Парвоз денгиз сатидан қарийб 17 километр баландликда амалга оширилди. Шуниси эътиборлики, ушбу кўрсаткичлар келажакдаги асосий тадқиқотлар учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Овоз зарбасисиз парвоз технологияси

Лойиҳа олдида турган энг асосий вазифа — товушдан тез учиш вақтида юзага келадиган кучли портлашсимон товушни (товуш зарбасини) бартараф этишдир. Одатда бундай самолётлар аҳоли пунктлари устидан учиб ўтганда деразаларни зириллатувчи кучли шовқин ҳосил қилади. X-59 эса махсус конструкцияси туфайли ушбу шовқинни юmsҳоқ "тирсиллаш" даражасига туширишга мўлжалланган.

Ҳозирги синов босқичида X-59 самолётига NASAнинг Ф-15 тадқиқот қирувчи самолёти ҳамроҳлик қилмоқда. Ф-15 ҳаводаги зарба тўлқинларини ўлчаш ва экспериментал аппарат атрофидаги ҳаво оқимларини таҳлил қилиш учун махсус ускуналар билан жиҳозланган. Ҳозирча акустик кўрсаткичлар тўлиқ баҳоланмаяпти, чунки ҳамроҳлик қилаётган қирувчи самолётнинг ўзи ҳам шовқин ҳосил қилади.

Келажакдаги режалар ва тижорий истиқболлар

Парвоз режимларини кенгайтириш дастури якунлангач, мутахассислар акустик валидация босқичига ўтадилар. Ушбу жараёнда ерда ўрнатилган датчиклар ёрдамида самолётнинг ҳақиқий шовқин даражаси ўлчанади. Шундан сўнг NASA самолётни АҚШнинг турли шаҳарлари узра учиришни режалаштирган.

Шаҳар аҳолиси ўртасида ўтказиладиган сўровномалар ва тўпланган маълумотлар халқаро авиация регуляторларига тақдим этилади. Бу маълумотлар қуруқлик устидан тижорий мақсадларда товушдан тез учишга қўйилган тақиқларни қайта кўриб чиқиш учун асос бўлиши мумкин. Агар лойиҳа муваффақиятли якунланса, йўловчи ташиш авиациясида янги давр бошланади.

Экспертларнинг фикрича, X-59 технологияси асосида яратиладиган келажак авлод йўловчи самолётлари қитъалараро парвоз вақтини икки бараваргача қисқартириш имконини беради. Бу эса нафақат вақтни тежаш, балки глобал логистика ва бизнес алоқалари самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

NASAX-59АвиацияТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастГеарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастБугун, 16:55Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиElon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юбордиБугун, 16:54Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиAmazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиБугун, 16:20АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоБугун, 15:23Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус