Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқда
Хитой технология гиганти Huawei ўзининг янги флагман туркуми — Huawei Мате 80 смартфонлари билан ички бозорда ҳақиқий шов-шув кўтаришда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу қурилмалар нафақат юқори савдони сақлаб қолмоқда, балки ҳафтадан ҳафтага ўз кўрсаткичларини яхшилаб бормоқда. Бу ҳолат бренднинг премиум сегментда Apple билан рақобатда устунликка эришаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг июн ойи бошига келиб (йилнинг 23-ҳафтаси ҳолатига), Huawei Мате 80 сериясининг умумий сотув ҳажми 6,7 миллион донадан ошиб кетган. Шуниси эътиборлики, савдоларнинг дастлабки қизғин палласи ўтиб, барқарор босқичга кирилганига қарамай, харидорларнинг қизиқиши сўнгани йўқ. Аксинча, 22-ҳафтада 198 400 дона смартфон сотилган бўлса, кейинги ҳафтада бу кўрсаткич 211 400 донага етган.
Бозордаги улуш ва Apple билан рақобатҲозирги вақтда Huawei Хитой смартфон бозорида ҳафталик сотувлар бўйича 22,1 фоизлик улуш билан мутлоқ етакчиликни қўлида ушлаб турибди. Таққослаш учун, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Apple компанияси худди шу даврда 19,3 фоиз улуш билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Юқори тоифадаги смартфонлар сегментида икки гигант ўртасидаги кураш тобора кескинлашиб бормоқда.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Huawei Мате 80 туркумининг муваффақияти бренднинг ўз технологик мустақиллигини мустаҳкамлаётгани билан боғлиқ. Компания ўз қурилмаларида илғор процессорлар ва дастурий таъминот ечимларини қўллаши маҳаллий истеъмолчилар орасида катта ишонч уйғотмоқда. Бу эса ҳатто iPhone каби глобал брендларнинг ҳам Хитой бозоридаги мавқеига жиддий таъсир ўтказмоқда.
Mate 70 рекордлари янгиланиши кутилмоқдаЭслатиб ўтамиз, аввалги Huawei Mate 70 серияси ўзининг бутун ҳаётий сикли давомида 10 миллион донадан ортиқ миқдорда сотилган эди. Ҳозирги ўсиш суръатларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, янги Мате 80 модели ўзидан олдинги авлод ўрнатган рекордни нафақат такрорлаши, балки уни сезиларли даражада янгилаши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Huawei флагманлари доимий қизиқиш марказида бўлиб келган. Гарчи асосий савдолар Хитой бозорига йўналтирилган бўлса-да, ушбу моделнинг муваффақияти жаҳон бозоридаги нархлар ва технологик трендларга ўз таъсирини ўтказиши шубҳасиз. Яқин ойларда ушбу туркумнинг глобал версиялари тақдим этилиши кутилмоқда, бу эса рақобатни янада кучайтиради.
…