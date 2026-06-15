Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқда

·0·Техно
Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқда

Хитой технология гиганти Huawei ўзининг янги флагман туркуми — Huawei Мате 80 смартфонлари билан ички бозорда ҳақиқий шов-шув кўтаришда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу қурилмалар нафақат юқори савдони сақлаб қолмоқда, балки ҳафтадан ҳафтага ўз кўрсаткичларини яхшилаб бормоқда. Бу ҳолат бренднинг премиум сегментда Apple билан рақобатда устунликка эришаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг июн ойи бошига келиб (йилнинг 23-ҳафтаси ҳолатига), Huawei Мате 80 сериясининг умумий сотув ҳажми 6,7 миллион донадан ошиб кетган. Шуниси эътиборлики, савдоларнинг дастлабки қизғин палласи ўтиб, барқарор босқичга кирилганига қарамай, харидорларнинг қизиқиши сўнгани йўқ. Аксинча, 22-ҳафтада 198 400 дона смартфон сотилган бўлса, кейинги ҳафтада бу кўрсаткич 211 400 донага етган.

Бозордаги улуш ва Apple билан рақобат

Ҳозирги вақтда Huawei Хитой смартфон бозорида ҳафталик сотувлар бўйича 22,1 фоизлик улуш билан мутлоқ етакчиликни қўлида ушлаб турибди. Таққослаш учун, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Apple компанияси худди шу даврда 19,3 фоиз улуш билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Юқори тоифадаги смартфонлар сегментида икки гигант ўртасидаги кураш тобора кескинлашиб бормоқда.

Таҳлилчиларнинг фикрича, Huawei Мате 80 туркумининг муваффақияти бренднинг ўз технологик мустақиллигини мустаҳкамлаётгани билан боғлиқ. Компания ўз қурилмаларида илғор процессорлар ва дастурий таъминот ечимларини қўллаши маҳаллий истеъмолчилар орасида катта ишонч уйғотмоқда. Бу эса ҳатто iPhone каби глобал брендларнинг ҳам Хитой бозоридаги мавқеига жиддий таъсир ўтказмоқда.

Mate 70 рекордлари янгиланиши кутилмоқда

Эслатиб ўтамиз, аввалги Huawei Mate 70 серияси ўзининг бутун ҳаётий сикли давомида 10 миллион донадан ортиқ миқдорда сотилган эди. Ҳозирги ўсиш суръатларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, янги Мате 80 модели ўзидан олдинги авлод ўрнатган рекордни нафақат такрорлаши, балки уни сезиларли даражада янгилаши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Huawei флагманлари доимий қизиқиш марказида бўлиб келган. Гарчи асосий савдолар Хитой бозорига йўналтирилган бўлса-да, ушбу моделнинг муваффақияти жаҳон бозоридаги нархлар ва технологик трендларга ўз таъсирини ўтказиши шубҳасиз. Яқин ойларда ушбу туркумнинг глобал версиялари тақдим этилиши кутилмоқда, бу эса рақобатни янада кучайтиради.

HuaweiAppleСмартфонТехнологияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиСовутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиБугун, 08:54Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиБугун, 01:24320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можароБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус