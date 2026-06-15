Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди

·1·Техно
Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди

АҚШда орбитадаги космик чиқиндиларни йиғиш учун REACCH номли робот ишлаб чиқилди. Саккизоёққа ўхшаш ушбу қурилма махсус эгилувчан манипуляторлари ёрдамида ишдан чиққан сунъий йўлдошлар ва бошқа космик чиқиндиларни ушлай олади.

Робот чиқиндиларни Ер атмосферасининг зич қатламларига йўналтиради. Натижада улар атмосферага кириш жараёнида ёниб кетади ва орбитадаги хавфли объектлар сони камаяди. Бу эса фаол сунъий йўлдошлар ҳамда келажакдаги космик миссиялар хавфсизлигини оширишга хизмат қилади.

REACCH прототипи 2024 йилдан буён Халқаро космик станцияда синовдан ўтказилмоқда. Мутахассислар Ер орбитасида миллионлаб майда ва минглаб йирик космик чиқиндилар мавжудлигини қайд этиб, роботни 2027 йилдан амалий миссияларда қўллашни режалаштирмоқда. Бу технология коинотдаги чиқиндилар муаммосига қарши курашда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Koinotda harakatlanayotgan sun'iy yo'ldosh va robotning texnik qismlari.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиSamsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиБугун, 10:00Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиСовутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус