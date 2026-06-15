Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқин
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг флагман смартфонлари тарихида инқилобий ўзгаришга тайёргарлик кўрмоқда. Компания келажакдаги Galaxy S27 серияси учун Хитойнинг БОE корпорациясидан ОЛEД-панеллар харид қилиш масаласини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Galaxy С флагманлари илк бор ўзининг Samsung Дисплай бўлинмаси эмас, балки хорижий компания экранлари билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЭТНевс нашри хабарига кўра, Samsung Electronикс президенти ва мобил бўлим раҳбари Но Те Мун июн ойи охирида Хитойга ташриф буюриб, БОE раҳбарияти билан музокаралар ўтказади. Ушбу учрашув 2025-йил охирида БОE раиси Чен Яншун Жанубий Кореяга амалга оширган ташрифининг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги муносабатлар узоқ давом этган патент низоларидан сўнг сезиларли даражада илиқлашган.
Харажатларни камайтириш стратегиясиТаҳлилчиларнинг фикрича, Samsung компаниясининг бундай кутилмаган қадамга боришига смартфон бутловчи қисмлари, хусусан, хотира чиплари ва процессорлар нархининг кескин ошиб бораётгани сабаб бўлмоқда. Ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва бозорда рақобатбардошликни сақлаб қолиш учун компания дисплей етказиб берувчилар базасини диверсификация қилишга мажбур.
Ҳозирга қадар Samsung ўзининг премиум тоифадаги смартфонларида фақат ўз заводларида ишлаб чиқарилган ОЛEД-панеллардан фойдаланиб келган. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг экранлари эса асосан арзонроқ ва ўрта тоифадаги Galaxy моделларига ўрнатиларди. БОE билан ҳамкорликнинг флагман даражасига кўтарилиши Хитой технологияларининг сифати Samsung талабларига жавоб бера бошлаганидан далолат беради.
Телевизорлар бозори ва келажакдаги режаларМузокаралар нафақат смартфонлар, балки телевизорлар бозорини ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Samsung ва БОE ўртасидаги ҳамкорлик ЛКД-панеллар етказиб бериш йўналишида ҳам кенгаймоқда. 2026-йилга бориб Хитойдан Samsung телевизорлари учун етказиб бериладиган панеллар ҳажми 5 миллион донага етиши прогноз қилинмоқда.
Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung Galaxy С серияси энг оммабоп флагманлардан бири ҳисобланади. Дисплей етказиб берувчисининг ўзгариши келажакда қурилмаларнинг якуний нархига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин, бироқ фойдаланувчилар учун тасвир сифати ва экран чидамлилиги асосий мезон бўлиб қолаверади. Ҳозирча Samsung ва БОE расмий келишув тафсилотларини очиқламаган.
…