Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқин

·0·Техно
Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқин

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг флагман смартфонлари тарихида инқилобий ўзгаришга тайёргарлик кўрмоқда. Компания келажакдаги Galaxy S27 серияси учун Хитойнинг БОE корпорациясидан ОЛEД-панеллар харид қилиш масаласини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Galaxy С флагманлари илк бор ўзининг Samsung Дисплай бўлинмаси эмас, балки хорижий компания экранлари билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЭТНевс нашри хабарига кўра, Samsung Electronикс президенти ва мобил бўлим раҳбари Но Те Мун июн ойи охирида Хитойга ташриф буюриб, БОE раҳбарияти билан музокаралар ўтказади. Ушбу учрашув 2025-йил охирида БОE раиси Чен Яншун Жанубий Кореяга амалга оширган ташрифининг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги муносабатлар узоқ давом этган патент низоларидан сўнг сезиларли даражада илиқлашган.

Харажатларни камайтириш стратегияси

Таҳлилчиларнинг фикрича, Samsung компаниясининг бундай кутилмаган қадамга боришига смартфон бутловчи қисмлари, хусусан, хотира чиплари ва процессорлар нархининг кескин ошиб бораётгани сабаб бўлмоқда. Ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва бозорда рақобатбардошликни сақлаб қолиш учун компания дисплей етказиб берувчилар базасини диверсификация қилишга мажбур.

Ҳозирга қадар Samsung ўзининг премиум тоифадаги смартфонларида фақат ўз заводларида ишлаб чиқарилган ОЛEД-панеллардан фойдаланиб келган. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг экранлари эса асосан арзонроқ ва ўрта тоифадаги Galaxy моделларига ўрнатиларди. БОE билан ҳамкорликнинг флагман даражасига кўтарилиши Хитой технологияларининг сифати Samsung талабларига жавоб бера бошлаганидан далолат беради.

Телевизорлар бозори ва келажакдаги режалар

Музокаралар нафақат смартфонлар, балки телевизорлар бозорини ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Samsung ва БОE ўртасидаги ҳамкорлик ЛКД-панеллар етказиб бериш йўналишида ҳам кенгаймоқда. 2026-йилга бориб Хитойдан Samsung телевизорлари учун етказиб бериладиган панеллар ҳажми 5 миллион донага етиши прогноз қилинмоқда.

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung Galaxy С серияси энг оммабоп флагманлардан бири ҳисобланади. Дисплей етказиб берувчисининг ўзгариши келажакда қурилмаларнинг якуний нархига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин, бироқ фойдаланувчилар учун тасвир сифати ва экран чидамлилиги асосий мезон бўлиб қолаверади. Ҳозирча Samsung ва БОE расмий келишув тафсилотларини очиқламаган.

SamsungGalaxy S27БОEСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус