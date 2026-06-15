Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқарди

·0·Техно
Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқарди

Microsoft компанияси томонидан Windows 11 операцион тизими учун чиқарилган навбатдаги КБ5094126 хавфсизлик янгиланиши кўплаб фойдаланувчилар учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқарди. Тизим барқарорлигини оширишга қаратилган ушбу пакет ўрнатилгандан сўнг, бутун дунё бўйлаб компьютер эгалари турли техник носозликлар, жумладан, тизимнинг бутунлай тўхтаб қолиши ва маълумотларга кириш имконияти чеклангани ҳақида хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда техник қўллаб-қувватлаш форумлари ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларнинг шикоятлари билан тўлиб-тошган. Энг кўп тарқалган муаммолардан бири — HP бренди остидаги қурилмаларда кузатилаётган "кўк ўлим экрани" (БСОД) ҳодисасидир. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат Microsoft томонидан амалга оширилаётган Секуре Боот сертификатларини янгилаш жараёни билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тизимнинг қотиб қолиши ва булутли хизматлардаги хатолар

Фақатгина HP фойдаланувчилари эмас, балки Lenovo ноутбуклари эгалари ҳам жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда. Хусусан, ушбу қурилмаларда тизимнинг тўлиқ музлаб қолиши (фреэзинг) ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Бундан ташқари, кўплаб фойдаланувчилар OneDrive ва Dropbox каби булутли хизматлардаги файлларига кира олмаётганликларини билдиришган.

Тизим администраторлари томонидан ўтказилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, булутли хизматлар билан боғлиқ муаммо фойдаланувчи ҳисобларини назорат қилиш (УАК) созламалари билан боғлиқ. Маълум бўлишича, носозлик асосан УАК ўчириб қўйилган ва фойдаланувчи локал администратор ҳуқуқига эга бўлган муҳитда юзага келмоқда. Муаммони вақтинча ҳал қилиш учун УАК созламаларини стандарт ҳолатга қайтариш тавсия этилмоқда.

БитЛоккер ва хавфсизлик чоралари

Яна бир жиддий хавф БитЛоккер дискни шифрлаш тизими билан боғлиқ бўлиб чиқди. Баъзи ҳолларда янгиланиш ўрнатилгандан сўнг, тизим автоматик равишда тиклаш режимига ўтиб кетмоқда ва фойдаланувчидан дискни очиш учун махсус калитни киритишни талаб қилмоқда. Бу эса ўз калитини сақлаб қўймаган фойдаланувчилар учун маълумотларни йўқотиш хавфини туғдиради.

ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ҳозирда ушбу хатоликларни ўрганмоқда ва яқин вақт ичида навбатдан ташқари тузатиш пакетини (ҳотфих) чиқариши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчиларга ҳам тизим янгиланишларини ўрнатишда эҳтиёткор бўлиш ва муҳим маълумотларнинг захира нусхасини яратиш тавсия этилади.

Ҳозирча муаммоларга дуч келган фойдаланувчилар учун қуйидаги вақтинчалик чоралар таклиф этилмоқда:

  • УАК (Усер Аккоунт Контрол) созламаларини ёқиш;
  • Агар тизим барқарор ишламаса, КБ5094126 янгиланишини ўчириб ташлаш;
  • БитЛоккер тиклаш калитини Microsoft ҳисобидан текшириб кўриш.

Windows 11MicrosoftЯнгиланишТехнологияНосозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиOnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиБугун, 13:29Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:25Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиHuawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиБугун, 12:54Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус