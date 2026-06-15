Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқарди
Microsoft компанияси томонидан Windows 11 операцион тизими учун чиқарилган навбатдаги КБ5094126 хавфсизлик янгиланиши кўплаб фойдаланувчилар учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқарди. Тизим барқарорлигини оширишга қаратилган ушбу пакет ўрнатилгандан сўнг, бутун дунё бўйлаб компьютер эгалари турли техник носозликлар, жумладан, тизимнинг бутунлай тўхтаб қолиши ва маълумотларга кириш имконияти чеклангани ҳақида хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда техник қўллаб-қувватлаш форумлари ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларнинг шикоятлари билан тўлиб-тошган. Энг кўп тарқалган муаммолардан бири — HP бренди остидаги қурилмаларда кузатилаётган "кўк ўлим экрани" (БСОД) ҳодисасидир. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат Microsoft томонидан амалга оширилаётган Секуре Боот сертификатларини янгилаш жараёни билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Тизимнинг қотиб қолиши ва булутли хизматлардаги хатоларФақатгина HP фойдаланувчилари эмас, балки Lenovo ноутбуклари эгалари ҳам жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда. Хусусан, ушбу қурилмаларда тизимнинг тўлиқ музлаб қолиши (фреэзинг) ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Бундан ташқари, кўплаб фойдаланувчилар OneDrive ва Dropbox каби булутли хизматлардаги файлларига кира олмаётганликларини билдиришган.
Тизим администраторлари томонидан ўтказилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, булутли хизматлар билан боғлиқ муаммо фойдаланувчи ҳисобларини назорат қилиш (УАК) созламалари билан боғлиқ. Маълум бўлишича, носозлик асосан УАК ўчириб қўйилган ва фойдаланувчи локал администратор ҳуқуқига эга бўлган муҳитда юзага келмоқда. Муаммони вақтинча ҳал қилиш учун УАК созламаларини стандарт ҳолатга қайтариш тавсия этилмоқда.
БитЛоккер ва хавфсизлик чоралариЯна бир жиддий хавф БитЛоккер дискни шифрлаш тизими билан боғлиқ бўлиб чиқди. Баъзи ҳолларда янгиланиш ўрнатилгандан сўнг, тизим автоматик равишда тиклаш режимига ўтиб кетмоқда ва фойдаланувчидан дискни очиш учун махсус калитни киритишни талаб қилмоқда. Бу эса ўз калитини сақлаб қўймаган фойдаланувчилар учун маълумотларни йўқотиш хавфини туғдиради.
ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ҳозирда ушбу хатоликларни ўрганмоқда ва яқин вақт ичида навбатдан ташқари тузатиш пакетини (ҳотфих) чиқариши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчиларга ҳам тизим янгиланишларини ўрнатишда эҳтиёткор бўлиш ва муҳим маълумотларнинг захира нусхасини яратиш тавсия этилади.
Ҳозирча муаммоларга дуч келган фойдаланувчилар учун қуйидаги вақтинчалик чоралар таклиф этилмоқда:
- УАК (Усер Аккоунт Контрол) созламаларини ёқиш;
- Агар тизим барқарор ишламаса, КБ5094126 янгиланишини ўчириб ташлаш;
- БитЛоккер тиклаш калитини Microsoft ҳисобидан текшириб кўриш.
…