Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқлади

·0·Техно
Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқлади

Хитойнинг хусусий Галактик Энергй космик компанияси Серес-2 (ЙЙ1) ракета-ташувчисининг муваффақиятсиз парвози бўйича олиб борилган техник текширувларни якунлади. Компания мутахассислари биринчи босқич двигателида юзага келган носозлик сабабларини аниқлаб, келажакдаги миссияларда бундай хатоларга йўл қўймаслик бўйича аниқ режаларни белгилаб олишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 17-январ куни Сзюсюан космодромидан учирилган Серес-2 ракетаси стартдан кўп ўтмай техник носозликка учраган эди. Ракета ҳавога кўтарилганидан сўнг кутилмаган аномалия туфайли баландликни йўқотиб, старт майдончаси яқинига қулаб тушган. Ушбу ҳодиса натижасида бортдаги барча тижорий сунъий йўлдошлар бутунлай йўқ қилинган.

Носозлик сабаблари ва ўтказилган таҳлиллар

ixbt.com маълумотига кўра, Галактик Энергй томонидан тузилган махсус ишчи гуруҳи ҳалокат сабабларини синчиклаб ўрганиб чиқди. Ўтказилган техник йиғилишда биринчи босқич двигателининг ишдан чиқиш механизми тўлиқ тушунилгани ва лаборатория шароитида ушбу хатоликни қайта такрорлашга муваффақ бўлингани маълум қилинди.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, муаммо аниқ бир техник нуқсон билан боғлиқ бўлиб, у ракетанинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатган. Компания муҳандислари носозликни бартараф этиш учун такомиллаштирилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишди ва уларнинг самарадорлигини синовдан ўтказишди. Бу эса кейинги парвозларда хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Хусусий космонавтика учун сабоқлар

Галактик Энергй вакиллари олинган аччиқ тажриба компания учун муҳим дарс бўлганини таъкидлашмоқда. Хусусий космик саноатда ҳар бир муваффақиятсизлик технологияларни янада мукаммаллаштириш учун имконият сифатида кўрилади. Компания келгуси учиришларда барча хавф-хатарларни минималлаштиришга вада бермоқда.

Ҳозирда компания Серес-2 лойиҳасини тўхтатиб қўймоқчи эмас, аксинча, аниқланган камчиликларни бартараф этган ҳолда янги парвозларга тайёргарлик кўрмоқда. Хитойнинг хусусий космик сектори сўнгги йилларда жадал ривожланмоқда ва Галактик Энергй каби стартаплар глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда.

Ушбу воқеа тижорий сунъий йўлдошларни етказиб бериш бозорида рақобат кучайган бир пайтда юз берди. Шунга қарамай, компаниянинг очиқ ва шаффоф текшируви инвесторлар ва ҳамкорлар орасида ишончни сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Галактик ЭнергйСерес-2КосмосРакетаХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиҲиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 13:53Фох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқдаФох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 13:51OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиOnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиБугун, 13:29Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:25Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиWindows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиБугун, 13:24Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиHuawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус