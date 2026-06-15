Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқлади
Хитойнинг хусусий Галактик Энергй космик компанияси Серес-2 (ЙЙ1) ракета-ташувчисининг муваффақиятсиз парвози бўйича олиб борилган техник текширувларни якунлади. Компания мутахассислари биринчи босқич двигателида юзага келган носозлик сабабларини аниқлаб, келажакдаги миссияларда бундай хатоларга йўл қўймаслик бўйича аниқ режаларни белгилаб олишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 17-январ куни Сзюсюан космодромидан учирилган Серес-2 ракетаси стартдан кўп ўтмай техник носозликка учраган эди. Ракета ҳавога кўтарилганидан сўнг кутилмаган аномалия туфайли баландликни йўқотиб, старт майдончаси яқинига қулаб тушган. Ушбу ҳодиса натижасида бортдаги барча тижорий сунъий йўлдошлар бутунлай йўқ қилинган.
Носозлик сабаблари ва ўтказилган таҳлилларixbt.com маълумотига кўра, Галактик Энергй томонидан тузилган махсус ишчи гуруҳи ҳалокат сабабларини синчиклаб ўрганиб чиқди. Ўтказилган техник йиғилишда биринчи босқич двигателининг ишдан чиқиш механизми тўлиқ тушунилгани ва лаборатория шароитида ушбу хатоликни қайта такрорлашга муваффақ бўлингани маълум қилинди.
Таҳлиллар шуни кўрсатдики, муаммо аниқ бир техник нуқсон билан боғлиқ бўлиб, у ракетанинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатган. Компания муҳандислари носозликни бартараф этиш учун такомиллаштирилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишди ва уларнинг самарадорлигини синовдан ўтказишди. Бу эса кейинги парвозларда хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.
Хусусий космонавтика учун сабоқларГалактик Энергй вакиллари олинган аччиқ тажриба компания учун муҳим дарс бўлганини таъкидлашмоқда. Хусусий космик саноатда ҳар бир муваффақиятсизлик технологияларни янада мукаммаллаштириш учун имконият сифатида кўрилади. Компания келгуси учиришларда барча хавф-хатарларни минималлаштиришга вада бермоқда.
Ҳозирда компания Серес-2 лойиҳасини тўхтатиб қўймоқчи эмас, аксинча, аниқланган камчиликларни бартараф этган ҳолда янги парвозларга тайёргарлик кўрмоқда. Хитойнинг хусусий космик сектори сўнгги йилларда жадал ривожланмоқда ва Галактик Энергй каби стартаплар глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда.
Ушбу воқеа тижорий сунъий йўлдошларни етказиб бериш бозорида рақобат кучайган бир пайтда юз берди. Шунга қарамай, компаниянинг очиқ ва шаффоф текшируви инвесторлар ва ҳамкорлар орасида ишончни сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…